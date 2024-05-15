Почему в детсадах в СССР детей укладывали спать на улице: причина неочевидна

Современный подход к обращению с детьми кардинально отличается от советского. Причем отличия касаются не только отношения родителей к детям, но и всей учебно-воспитательной системы.

Даже в детских садах существовали привычки и правила, которые сегодня шокировали бы любого. Об одном из них, а именно о дневном сне малышей на улице зимой, рассказывает OBOZ.UA.

Укладывать детей спать на улице начали сразу после образования Советского Союза. Малышей выносили во двор даже зимой, что современным родителям может показаться невероятно жесткой практикой, однако тогда это было совершенно нормально.

Во дворах детских садов даже оборудовали специальные площадки для сна, однако если места не хватало, то наружу просто выносили детские кроватки. Стоит заметить, что во время дневного сна на открытом воздухе малышей клали в специальные спальники из овечьей кожи, в которых им точно не было холодно.

Основной причиной такого новшества был туберкулез. В 20-30 годы прошлого века эта болезнь беспощадно поражала и взрослых, и детей, поэтому власти пытались принять меры, которые должны были бы остановить эпидемию. Одной из них было закаливание.

По мнению советских медиков, сон на улице зимой не только укреплял иммунитет детей, но и способствовал улучшению аппетита и насыщал организм кислородом. Кроме того, считалось, что эта практика не позволяла прийти в упадок врожденным адаптационным способностям организма.

По этой причине дети спали на улице не только в детских садах, но и в летних лагерях, больницах и т. д. Известный лагерь "Артек" в Крыму вообще был создан как детский противотуберкулезный санаторий.

Еще одной причиной было удобство. Воспитателям было проще справляться с детьми во время дневного сна, ведь на свежем воздухе они быстрее и крепче засыпали, поэтому их не приходилось долго успокаивать. Однако проблемы начинались дома. Из-за того, что дети привыкли спать на улице, в обычных условиях им было некомфортно, из-за чего они капризничали и не могли уснуть. Поэтому родителям приходилось либо выходить с детьми во двор, либо хотя бы открывать окна.

Впоследствии советские детские сады отказались от практики сна на улице зимой, поэтому малыши в 70-80 годах уже не застали этой традиции.

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