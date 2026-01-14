Почему нужно добавить перловую крупу в рацион: объясняет Светлана Фус

Перловая крупа – это очищенные и частично шлифованные целые зерна ячменя с остатками плодовых и семенных оболочек. тоже входит в число здоровых и полезных круп с высокой пищевой ценностью. Готовить из нее можно кашу, а также супы, салаты.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезна перловая каша, как ее правильно готовить и с чем есть.

Чем полезна перловая каша

"В основе перловой крупы – ячмень, очень древняя и ценная культура. Зерно ячменя содержит помимо клетчатки большое количество белка – около 15% в 100 г, для крупы это достаточно большой процент. Кроме этого в ней есть большой ассортимент минералов и витаминов – калий, кальций, железо, фосфор, медь, цинк, селен, витамины группы В,РР и Е. Мы используем в пищу ячмень в виде двух круп – ячневой и перловой. В зависимости от способа обработки ячменя. Ячневая крупа это дробленое ячменное зерно, за счет этого в ней остается больше клетчатки. А перловая – это очищенные и частично шлифованные целые зерна ячменя с остатками плодовых и семенных оболочек", – рассказала диетолог.

Что приготовить из перловки

"Из нее можно готовить вкусные, сытные и полезные блюда. А доступная цена позволяет использовать ее достаточно часто на своем столе. Однако мы забываем об этом полезном продукте, она не так популярна, как гречка или овсянка", – объяснила Фус.

Перловку еще называют кашей красоты

"Она содержит аминокислоту лизин – вещество, необходимое для выработки коллагена. Именно лизин делает кожу упругой, предотвращает появление морщин. А витамины В и Е в перловке помогают сохранить здоровыми ногти, волосы и кожу", – подытожила специалист.

С чем лучше есть перловку

Она идеально сочетается с рыбой, мясом, овощами, грибами.

Но нужно помнить, что в перловке есть глютен, поэтому к ней нужно относится с осторожностью!

