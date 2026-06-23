Почему на самом деле собаки едят свои фекалии: это происходит чаще, чем вы думаете

Когда вы выпускаете собаку на улицу в туалет, замечаете ли вы, что она иногда возвращается и ест свои фекалии? На самом деле это происходит гораздо чаще, чем вы думаете.

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Хотя это может быть шокирующим и неприятным зрелищем, существует ряд причин, по которым ваш питомец может решать съесть то, что ему не следует, пишет OBOZ.UA.

Однако владельцам домашних животных рекомендуется следить за своими питомцами, а также за любым другим нетипичным поведением, поскольку это может быть признаком того, что с ними что-то не так.

Поскольку домашние животные не могут общаться с нами напрямую, бывает трудно понять, о чем они думают и что чувствуют каждый день. Однако собаки очень умны и на самом деле используют всё своё тело и определённые черты, чтобы передать свои чувства.

Вот почему наблюдение за тем, что делает ваш четвероногий друг, может быть чрезвычайно полезным для владельцев и помочь им понять, что он думает и чувствует.

Некоторые собаки едят экскременты по поведенческим причинам: потому что им нравится вкус или потому, что с ними что-то серьезно не так. Иногда они делают это из скуки или потому, что боятся, что вы будете кричать за то, что они сделали это в доме.

Владельцам домашних животных следует отвести свою собаку к ветеринару, если она проявляет интерес к поеданию экскрементов других собак. Копрофагия может быть связана с заболеваниями кишечного тракта, а иногда и других частей тела, таких как печень или мозг.

Они также предупредили, что если их собака никогда не ела какашки, а внезапно развивает эту привычку в сочетании с симптомами заболевания, такими как потеря веса, вялость, дискомфорт, изменения в поведении, рвота или диарея, им следует записаться на прием к ветеринару.

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