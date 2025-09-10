Почему кровати в отелях такие удобные и приятные: раскрыты секреты

Мягкая, пухлая гостиничная кровать входит в число самых больших удовольствий жизни. Есть что-то волшебное в том, чтобы залезть в чужую кровать и открыть для себя непревзойденный комфорт.

Если вы когда-нибудь задумывались, почему так легко засыпаете в гостиничной постели, но часами беспокойно ворочаетесь дома, ответ найден. Оказывается, что за этими роскошными кроватями стоит комплексная система, которая охватывает гораздо больше, чем просто набивка подушек, пишет Express.

41-летняя Саманта Рид, которая может похвастаться более чем 12-летним опытом работы старшей домохозяйкой в пятизвездочных отелях в центре Лондона, поделилась секретами того, как получить кровать гостиничного качества дома.

Один из секретов – наматрасник. Он придает матрасу мягкость, похожую на облако, одновременно позволяя ему выполнять свою функцию. Отели регулярно заменяют или чистят его, поэтому он всегда ощущается свежим.

"Мы переворачиваем матрас раз в месяц", – говорит Саманта. "Иначе там, где люди лежат, образуются впадины. Переворачивание матраса обеспечивает ровную поверхность и помогает кровати оставаться удобной в течение многих лет. Большинство людей дома никогда этого не делают, но это очень важно".

А как насчет подушек? Их не просто заменяют, когда они становятся комковатыми.

Саманта объясняет, что отели на самом деле стирают их специальным способом. "Мы чистим их лимонной кислотой во время стирки –это нежное, но мощное средство, и оно оставляет им действительно замечательный, свежий аромат", – объясняет она. "Вот почему гостиничные подушки всегда так привлекательно пахнут".

Саманта также раскрыла несколько дополнительных секретов, которые гарантируют гостям спокойный ночной сон. Выбор правильной подушки является чрезвычайно важным для создания идеальной гостиничной кровати.

"Отели предлагают подушки различной жесткости, поэтому каждый найдет что-то для себя", – говорит Саманта.

Безупречно чистое постельное белье также выполняет важную функцию.

