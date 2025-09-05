Пикантный лимонный торт от Джейми Оливера: настоящий хит сезона

С содержанием 284 калорий на порцию, это блюдо обязательно понравится всей семье. Политый вкусным сиропом и лимонной глазурью, этот торт точно покорит сердца ваших родных.

Видео дня

Рецепт был опубликован на сайте известного шеф-повара Джейми Оливера, а также вошел в ее кулинарную книгу, под названием "Легкий лимонный пирог моей бабушки".

Ингредиенты:

Для торта:

115 г несоленого сливочного масла, размягченного

115 г сахарной пудры

Четыре больших яйца

180 г молотого миндаля

немного макового семени

Цедра и сок двух лимонов

125 г муки, просеянной.

Для лимонного сиропа:

100 г сахарной пудры

90 г лимонного сока

Для лимонной глазури:

225 г сахарной пудры

Цедра и сок одного лимона.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°C/350°F/газ 4. Смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой дно и бока разъемной формы для выпечки диаметром 20 см.

Электрическим венчиком взбейте масло с сахарной пудрой до легкой кремообразной массы. Добавьте яйца по одному, хорошо взбивая каждое. Добавьте молотый миндаль, мак, цедру и сок лимона, а также просеянную муку.

Выложите смесь в подготовленную форму для выпекания и выпекайте в разогретой духовке 40 минут или до легкого золотистого цвета. Вы можете проверить, готов ли пирог, воткнув коктейльную палочку прямо в бисквит. Выньте через пять секунд, и если она выйдет чистой, пирог готов.

Дайте тесту остыть на решетке, пока вы готовите лимонный сироп, нагревая сахар и лимонный сок на сковороде, пока сахар не растворится. Пока тесто еще теплое, сделайте сверху много маленьких отверстий коктейльной палочкой и полейте сиропом.

Чтобы приготовить глазурь, просейте сахарную пудру в миску и добавьте цедру и сок лимона, помешивая до однородной массы. Когда торт почти остынет, переложите его на тарелку для подачи и осторожно полейте сверху глазурью. Если вы нальете ее в середину торта, а затем позволите гравитации распределить глазурь по бокам, вы получите классический эффект поливки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусный торт за 15 минут.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.