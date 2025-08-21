Без масла и молока: как приготовить вкусный торт за 15 минут

Существует много простых рецептов десертов, которые идеально подходят для этого времени года.

Видео дня

Однако очень немногие из них требуют трех ингредиентов и менее 15 минут на приготовление, например этот рецепт от Kirbie's Cravings. Более того, он не содержит сливочного масла, масла или молока и даже не требует разрыхлителя или пищевой соды.

Ингредиенты

Три больших яйца, комнатной температуры

195 г белого сахара-песка

128 г обычной муки

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 180°C/160°C с вентилятором/газовой отметки 4, а затем застелите разъемную форму диаметром 20 см пергаментной бумагой.

Чтобы приготовить бисквит, в большой миске взбейте яйца и сахар. Взбивайте венчиком на самой высокой скорости примерно шесть минут или пока смесь не станет очень густой и не приобретет очень бледный (почти белый) желтый цвет. Это можно сделать любым миксером.

После этого просейте треть муки с помощью сита. Если у вас нет сита, вы можете всыпать муку руками. Цель состоит в том, чтобы разбить комочки во время добавления муки, чтобы было легко вмешать ее в яичную смесь, не выпуская из нее слишком много воздуха.

Используйте лопатку, чтобы вмешать муку в яичную смесь. Повторите с другой третью часть муки, а затем с последней третью часть.

Далее вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте примерно 30 минут. Поверхность пирога будет светло-бежевого цвета и будет иметь плотную корочку.

Будьте осторожны с верхней частью торта, поскольку она очень нежная и склонна к растрескиванию.

Дайте торту полностью остыть, прежде чем вынимать его из формы. Вы можете украсить его сахарной пудрой и фруктами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить идеальный бисквит, который точно получится.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.