'Зворотній' или 'зворотний': как правильно говорить по-украински

Прилагательные мужского рода в украинском языке в именительном падеже чаще всего имеют окончание -ий. Но не всегда. Некоторые пишутся и произносятся с окончанием -ій, что может вызвать путаницу в отдельных случаях.

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Об одном таком случае рассказала подписчикам своего TikTok блогер, популяризатор украинского языка и радиоведущая Оля Багний. Она объяснила, как правильно писать: "зворотний" или "зворотній".

"Бывает заходишь на тот или иной сайт, а там есть кнопка "зворотній зв’язок". Но "зворотній" ли? Может, все-таки "зворотний"? – спросила она своих подписчиков.

Конечно, без ответа этот вопрос блогер не оставила. Она указала, что украинские словари фиксируют только вариант "зворотний", когда речь идет о прилагательном мужского рода. Итак, правильно писать "зворотний зв’язок", "зворотний шлях", "зворотний займенник".

"Но слово "зворотній" возможно в местном и дательном падежах женского рода единственного числа. К примеру, "у зворотній послідовності", – добавила Багний.

Впрочем, здесь стоит отметить, что в именительном падеже прилагательное женского рода пишется и произносится тоже без смягчения (то есть не через "я") – "зворотна". Нужно говорить "зворотна сторона", "зворотна адреса".

Итак, чтобы проще запомнить нужные нюансы словоупотребления, учтите, что ни в мужском, ни в женском роде (да и в среднем тоже) смягчения на грани суффикса и окончания не происходит. Упомянутое прилагательное пишем и говорим твердо:

зворотний;

зворотна;

зворотне.

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