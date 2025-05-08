Печальная весть: на войне погиб Герой из Мирнограда Денис Беспалов. Фото
На войне против российских оккупантов погиб воин из Мирнограда на Донетчине Денис Беспалов. Его жизнь оборвалась 30 апреля во время выполнения боевого задания в Запорожской области, защитнику было 42 года.
Об этом сообщили в Мирноградской городской военной администрации. Солдат Беспалов погиб вблизи населенного пункта Новоандреевка Пологовского района, участвуя в обороне государства и сдерживании российской вооруженной агрессии.
В ГВА рассказали, что Беспалов Денис Владимирович родился 5 февраля 1983 года.
В армии он был водителем 1-го отделения противотанковых ракетных комплексов 1-го взвода противотанковых ракетных комплексов роты противотанковых ракетных комплексов В/Ч А0536 (53-я отдельная механизированная бригада).
Похоронили Героя, который отдал за Украину самое ценное, в городе Черновцы.
"Низко склоняем головы перед памятью Героя! Вечная Слава Герою!" – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Тарас Прокопьяк. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 9 апреля.
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