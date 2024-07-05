Отступит ли жара в Украине на выходных: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На выходных в Украине погода будет солнечной и сухой, лишь на востоке местами пройдут кратковременные дожди. Сильная жара ожидается на юге, востоке и в части центральных областей.

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В то же время в западных областях, после волны дождей и похолодания, в выходные температура воздуха вырастет до комфортных показателей. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В субботу, 6 июля, после дождей в большинстве областей наконец-то будет сухо, кое-где ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. В западных, северных и центральных областях столбики термометров днем поднимутся до отметки +26…+31 градус. В то же время на юге и востоке будет жарче – +32…+35 градусов.

В воскресенье, 7 июля, в Украине будет преимущественно сухо и солнечно. На западе, севере и части центральных областей днем ожидается более комфортная температура – +26…+31 градус. На остальной территории Украины снова будет царить жара – +31…+35 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что изнурительная жара будет держаться в Украине всю следующую неделю. Будет доминировать сухая погода с высокой пожарной опасностью. Местами столбики термометров будут подниматься до +40 градусов.

Также глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо дал несколько советов, как легко уснуть в летнюю жару. Речь идет о прохладе в спальне, охлаждении носков, употреблении большого количества воды, сохранении покоя и т.д.

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