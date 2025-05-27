'Отрицать важность невозможно': программу 'Контракт 18-24' могут расширить на беспилотные специальности

В Украине рассматривают возможность расширить программу "Контракт 18-24" для операторов дронов различных типов. Однако, это вероятно будет предусматривать более длительный контракт.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в Telegram. По его словам, сейчас происходит много дискуссий относительно стратегии расширения программы.

Палиса отметил, что срок обучения и адаптации пилота значительно больше, чем у пехотинцев, поэтому такой контракт может подписываться уже не на один год, а на более длительный срок.

"Рассматриваем расширение программы 18-24 на специальности, связанные с дронами. По моему мнению, это точно должен быть более длительный контракт - например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей", – написал Палиса.

Заместитель главы ОП также отметил, что благодаря расчетам БПЛА происходит 80% поражений российской техники и личного состава.

"Можно долго спорить о роли танка в современной войне или способах применения артиллерии, но отрицать важность беспилотников – невозможно", – подчеркнул Палиса.

Напомним, что в апреле этого года в Украине расширили перечень должностей, на которые могут претендовать добровольцы, присоединившиеся к проекту "Контракт 18-24". Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, количество доступных должностей выросло вдвое - с 9 до 18. Этот шаг в Министерстве обороны обосновали необходимостью обеспечить для каждого защитника отечества возможность выбрать то направление, где его навыки и умения принесут наибольшую пользу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны показали, что входит в комплект вещевого обеспечения военнослужащих, которые заключают контракт по программе "18-24". Комплект включает все необходимое для службы в любых условиях.

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