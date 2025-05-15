Контракт 18-24: в Минобороны показали, что входит в комплект вещевого обеспечения военнослужащих. Фото

Каждый украинец, который заключает контракт по программе "18-24", получает стартовый комплект вещевого имущества. Это полное вещевое обеспечение необходимое для прохождения военной службы и соответствует Норме №1, утвержденной приказом Минобороны №232 от 29 апреля 2016 года.

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Полковник Виталий Рябов отметил, что комплект включает все необходимое для службы в любых условиях. По его словам, получение формы – это не просто форма, а шаг к реальной боевой готовности. Об этом пишет Министерство обороны Украины.

"Человек, который заключает контракт, сразу получает согласно Нормам обеспечения все необходимое вещевое имущество для службы. Стартовый комплект — это не просто форма, это уверенность, что ты готов к выполнению задач при любых условиях", — отметил Рябов, начальник отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины.

Что входит в стартовый комплект

В набор входят головные уборы — фуражка полевая (кепи боевое), кепи (тип К), летняя панама, зимние шапки, шапка-подшлемник.

В обмундировании предусмотрено как летняя, так и утепленная зимняя одежда, а именно:

Костюм летний полевой, костюм-утеплитель, костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо.

Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая), куртка демисезонная.

Брюки костюма летнего полевого, брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые).

Рубашка-поло, рубашка боевая.

Перчатки демисезонные, перчатки зимние.

Шарф-труба летний, шарф-труба зимняя.

Также военнослужащий получает полный комплект белья, как для теплого, так и для холодного времени года. Все — от летних носков до трусов, зимних кальсонов и нательного термобелья.

В обувном наборе — ботинки летние и зимние с высокими берцами, полуботинки, тапочки для казармы, бахилы утепленные и резиновые сапоги.

Дополнительно выдаются перчатки тактические, беруши специальные индивидуальные, ремень брючный, сумки различного назначения (сумка транспортная индивидуальная, сумка административная, сумка-подсумок для предметов личной гигиены), спальный мешок и ковер спальный полевой изоляционный, сиденье полевое, индивидуальная полевая фляга и чехол к ней, котелок полевой, чехол для шлема боевого баллистического и чехол для бронежилета модульного или облегченного.

Отдельную категорию составляют средства индивидуальной защиты — баллистические боевые шлемы, бронежилет модульный или облегченный, защитные баллистические очки. Все снаряжение адаптировано к реальным условиям службы и боевых задач в разное время года.

Программа "Контракт 18-24" предназначена для молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 24 лет. Она предусматривает возможность пройти военную службу по контракту в течение одного года.

Больше об условиях можно узнать на официальном сайте программы: 18-24.army.gov.ua. Минобороны призывает молодежь присоединяться к защитникам Украины и получить бесценный опыт служения Родине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине расширили перечень должностей, на которые могут претендовать добровольцы, присоединившиеся к проекту "Контракт 18-24". Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, количество доступных должностей выросло вдвое – с 9 до 18.

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