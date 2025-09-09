Открыта регистрация на осеннюю смену 'Блогер Кэмпа' от Фонда Рината Ахметова

Регистрация в осеннюю смену "Блогер Кэмпа" для детей, пострадавших в результате российской военной агрессии в Украине, уже стартовала. Это часть программы "Ринат Ахметов – Детям", в рамках которой ребята в возрасте от 10 до 16 лет проходят оздоровление, психологическую реабилитацию, получают новые навыки в сфере блогинга и возвращаются домой с незабываемыми воспоминаниями о живописном Закарпатье.

Видео дня

Осенняя смена продлится с 10 по 19 октября 2025 года. Регистрация по ссылке.

К участию в "Блогер Кэмпе" приглашаются:

– дети, которые были возвращены из депортации;

– дети, которые потеряли родителей во время войны;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети под опекой или усыновленные;

– дети, проживающие в районах активных боевых действий;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие в результате боевых действий.

Участие в проекте – бесплатное.

Участников ждет качественный отдых на свежем воздухе, интересные активности, мастер-классы по блогингу, творческие занятия, развитие талантов, новые друзья и поддержка опытных наставников. Они создают атмосферу взаимопонимания и заботы и помогают детям восстановиться и морально, и физически. Также предусмотрена психологическая поддержка от специалистов, подготовленных по программе Фонда "Травма войны".

Благодаря "Блогер Кемпу" уже почти 5 тысяч детей со всей Украины приняли участие в программе, отдохнули и получили психологическую помощь. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям!" разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей.

Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Больше информации – по бесплатному номеру горячей линии Фонда: 0800 509 001.