Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб защитник из Львовской области, награждённый 'Золотым Крестом'.

Очередной день войны забрал защитника Украины Ивана Рубаша, который выполнял боевое задание на Донетчине. Он оставил после себя семью и многочисленные воспоминания коллег и знакомых, а его подвиг отмечен наградой "Золотой Крест".

О гибели сообщил Дрогобычский городской совет в своей официальной публикации. В сообщении указано, что Иван Рубаш был родом из Дрогобыча, а его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания неподалёку от посёлка Ямполь. Также в публикации содержится информация о семье и заслугах Героя.

Что мы знаем о защитнике:

Иван Рубаш появился на свет 10 мая 1969 года в селе Грушев Львовской области, где прошли его детские и юношеские годы. Окончив школу, продолжил обучение в г. Воловец, куда поступил в профессиональное училище. В 1987 году его призвали в армию, после окончания службы он создал семью – женился и вместе с супругой воспитывал троих детей – дочь и двух сыновей. Позже он стал дедушкой шестерых внуков. Семья проживала на улице Самборской в г. Дрогобыч Львовской области.

Большую часть мирной жизни Иван работал на Дрогобычском машиностроительном заводе, а также некоторое время находился на заработках за границей. Непосредственно перед полномасштабным вторжением, в последние годы, он был частным предпринимателем, пока 1 марта 2022 года снова не был призван в ряды Вооружённых Сил Украины.

Во время службы Герой защищал Лиманское направление на Донетчине на должности старшего водителя автомобильного отделения в/ч А3719. Впоследствии, за отдельные заслуги Иван Рубаш получил от главнокомандующего Александра Сырского награду — "Золотой Крест".

Жизнь защитника оборвалась 21 августа 2025 года, когда он выполнял очередное боевое задание неподалёку от посёлка Ямполь, расположенного в Краматорском районе Донецкой области.

Семья Ивана – родная сестра, супруга, трое детей и шестеро внуков – сохраняют о Герое самые тёплые воспоминания и впечатления. Говорят, что это был лучший в мире муж и отец, который никогда не оставил бы никого в беде.

Городской голова – Тарас Кучма, Орест Каракевич – секретарь исполнительного комитета Дрогобычского городского совета выражают родным, близким и друзьям павшего воина глубокие соболезнования в связи с преждевременно оборвавшейся жизнью главы их семьи и Героя Украины, который возвращается домой на щите.

"Скорбим вместе с вами. Поддерживаем в час скорби. Вечная память Герою Украины", – оставил тёплые слова Дрогобыцкий городской совет.

Провожать Ивана Рубаша в последний путь будут сегодня, 28 августа 2025 года в два часа дня на Перекрёстке Героев.

Парастас по погибшему защитнику страны состоится в 18:30 в Церкви Воскресения Христова на улице Самборской.

Прощание и чин похорон пройдут в пятницу, 29 августа: в 11 часов утра начнётся богослужение в Церкви Воскресения Христова, после чего церемония продолжится в храме святого Симеона в родном селе Грушев.

Погребение Героя состоится на местном кладбище в Грушеве.

