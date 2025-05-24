Отдал жизнь за Украину: в больнице в свой 50-летний юбилей умер Герой Андрей Павлыще. Фото

Тернопольщина потеряла еще одного своего защитника. В боях за Украину тяжелые ранения 19 мая получил воин-терробороновец Андрей Павлыще.

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Через два дня спустя, в свой 50-летний юбилей, Герой умер в одной из харьковских больниц. О воине, который возвращается домой на щите, рассказали в Пидволочиской поселковой громаде.

"Еще одна тяжелая утрата для нашей громады... С глубокой скорбью сообщаем, что погиб житель села Качановка Павлыще Андрей Романович – солдат 127-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, в результате ранения, полученного 19 мая 2025 года. Он умер 21 мая – в день своего 50-летия – в больнице города Харьков, где находился после тяжелой взрывной травмы, полученной во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

Земляки воина, отдавшего жизнь за Украину, отметили: он до последнего вздоха мужественно и бесстрашно выполнял свой воинский долг.

"Андрей отдал свою жизнь за Украину – достойно, мужественно, до последнего вздоха. Его смерть – болезненная рана для родных, побратимов, односельчан и всей Пидволочиской громады. Искренне сочувствуем семье Андрея, всем, кто его знал и любил. Разделяем ваше горе и молимся за упокой души погибшего Воина!" - написали в Пидволочиской громаде.

Дата и время прощания с Героем пока неизвестны.

Напомним, ранее стало известно, что на Харьковщине из-за атаки дронов погиб полицейский Юрий Баранов. Дома защитника, которому навсегда останется 35 лет, ждали мама, жена и 11-летняя дочь.

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