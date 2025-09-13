От спорта – к профессиональным победам: БаДМ ко Дню физической культуры и спорта Украины

Задумывались ли вы, как утренняя тренировка, командная игра или личный рекорд могут изменить не только ваше тело, но и подход к работе, общению с людьми и достижению целей? Ко Дню физической культуры и спорта национальный фармдистрибьютор БаДМ рассказывает о коллегах, для которых спорт стал фундаментом личности, а достижения – источником вдохновения в работе.

Сила пауэрлифтинга и силового экстрима

Ярослав Апальков, юрисконсульт в компании БаДМ, начав с обычного желания улучшить физическую форму в школе, дошёл до титула мастера спорта международного класса уже в 19 лет.

"Среди моих самых больших достижений – выполнение норматива мастера спорта в 17 лет, а в 19 – мастера спорта международного класса. А ещё рекорд Украины в становой тяге 380 кг и рекорд по пауэрлифтингу в наибольшей сумме трёх движений без экипировки, который не могут превзойти уже 9 лет", – рассказывает Ярослав.

Мужчина принял участие в более чем 100 соревнованиях и продолжает выступать. Спорт и работа гармонично сосуществуют в его жизни: "Крепкое здоровье, целеустремлённость, режим, выносливость – всё это я переношу с тренировок в офис. А ещё горжусь тем, что в БаДМ могу помогать людям и быть частью большой сильной компании", – говорит Ярослав.

Звёздные волейболистки о работе в БаДМ

Во львовском подразделении работают две сборщицы медикаментов, для которых волейбол стал настоящей страстью и вдохновением. Павлина Комышна и Агнешка Довбуш познакомились со спортом ещё в школе – позже Агнешка стала капитаном волейбольной команды "Львовской политехники", а Павлина дошла до сборной Украины. "Помню эти невероятные эмоции от первой победы на городских соревнованиях. Но даже поражения были важны – они учили держаться и становиться сильнее", – делится эмоциями Павлина.

Агнешка с теплотой вспоминает свою команду: "Самое ценное достижение – это моя волейбольная "семья". Такое же отношение к людям и на работе: в БаДМ я прежде всего горжусь тем, что могу приносить пользу людям и надеюсь найти такую же "родню" по духу, как в спорте".

Сегодня обе нашли новую команду – в фармдистрибуции. "Когда я читала о ценностях компании, сразу почувствовала – это моё место. Спорт дал мне дисциплину, командность и умение не сдаваться после первых трудностей – эти навыки полезны в любой работе", – говорит Павлина.

Как BaDM SPORT CUP формирует спортивные привычки

В компании действует спортивная программа BaDM SPORT CUP с более чем 10 активностями, чтобы помогать коллегам справляться со стрессом во время войны и сближаться в нерабочей атмосфере. Для Виктории из харьковского подразделения БаДМ бег с коллегами стал способом привести мысли в порядок после рабочего дня, снять тревожность и найти внутренний баланс с единомышленниками.

"Сначала я восприняла BaDM SPORT CUP лишь как хороший способ тренироваться, но со временем он стал намного более значимой частью моей жизни. Это важный момент поддержки, преодоления трудностей и командообразования", – делится впечатлениями Виктория Панова, сборщица медикаментов.

В БаДМ понимают: спортсмены всегда находят новую арену для побед. Сегодня такой ареной стала профессиональная деятельность – помогать лекарствам доходить в более чем 18 000 аптек и медучреждений по всей Украине.

"Ценности спорта – дисциплина, целеустремлённость, стремление к совершенству – полностью созвучны с корпоративной культурой БаДМ, – отмечает и.о. генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко. – По случаю Дня физической культуры и спорта Украины искренне поздравляем всех, кто сочетает спортивные достижения с профессиональным развитием. Пусть сила и командный дух помогают вам достигать новых вершин в спорте и жизни"!