Основатель "Труха Украина" стал амбассадором кампании противоминной безопасности на Харьковщине

Мария Шевчук
Основатель и владелец медиагруппы "Труха Украина" Максим Лавриненко присоединился к масштабной информационной кампании по противоминной безопасности в Харьковской области.

23 сентября 2025 года в Харькове состоялась его официальная встреча с представителями Центра координации противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации, во время которой были согласованы направления сотрудничества.

Максим Лавриненко стал амбассадором кампании, направленной на информирование о минной опасности, а также на просвещение и практическую поддержку жителей деоккупированных и прифронтовых громад.

Особое внимание в рамках кампании уделено защите детей: родителям будут объяснять, как распознать опасность и как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов.

"Мы говорили об очень практических вещах: как донести информацию до людей, которые живут рядом с заминированными территориями. В частности, как помочь родителям правильно говорить с детьми о рисках. Обсуждали роль и ответственность медиа в этой плоскости", – отметил Максим Лавриненко.

До начала совместной деятельности команда "Трухи" поддерживала отдельные инициативы Центра, а теперь сотрудничество переходит в регулярный формат.

