'Опять едет к военным': Геращенко рассказала, где Порошенко отметит 60-летие

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который 26 сентября отмечает 60-летие, проведет этот день с украинскими воинами.

Видео дня

Об этом рассказала в Telegram сопредседатель фракции "ЕC" Ирина Геращенко.

"Порошенко сегодня 60. Свой юбилей он встречает среди лучших и с лучшими, снова едет к военным, защищающим Украину", – написала политик.

Она отметила, что Порошенко уже 11 с половиной лет "живет помощью ВСУ, реформой армии и ее переоснащением, укреплением Сил обороны".

"На посту пятого президента (Порошенко. – Ред.) вместе с ВСУ освободил десятки населенных пунктов, не допустил полномасштабного вторжения. Не допустил большой войны, и в этом был его профессионализм дипломата и переговорщика. Армия остается его ключевым приоритетом", – написала Геращенко.

Она отметила, что лучшим подарком для Порошенко станет поддержка ВСУ, и призвала донатить на "Дело громад", которое сейчас готовит большую передачу дефицитных на фронте детекторов дронов "Аспирин".

"А Порошенко удвоит каждую гривню, каждый донат", – отметила сопредседатель фракции "ЕС".

5169 3305 3948 0845 Приват

Монобанк https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k – Монобанк