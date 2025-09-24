Оправдывала агрессию России: в Черкассах переселенку, которая распространяла пропагандистские посты, суд обязал читать патриотическую литературу

Суд в Черкассах призналвиновной переселенку с Луганщины в распространении материалов, оправдывающих и отрицающих вооруженную агрессию России. Женщине назначили испытательный срок на два года.

Подсудимая в 2023–2024 годах размещала в запрещенной соцсети "Одноклассники" пропагандистские посты с российских ресурсов, которые восхваляли действия РФ в Донецкой области и пропагандировали информацию об "ударах нацистской Украины" по Белгороду. Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на пресс-секретаря Черкасской областной прокуратуры Ирину Сакун.

Ирина Сакун сообщила, что суд признал женщину виновной по частям 2 и 3 статьи 436-2 УК Украины, предусматривающей оправдание и отрицание агрессии РФ, а также глорификацию лиц, причастных к вооруженной агрессии.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако на основании статьи 75 УК Украины применил испытательный срок на два года. Обвиняемая признала свою вину и будет выполнять дополнительное условие — ознакомиться с патриотической литературой о военных событиях на Луганщине.

Напомним, ранее Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали на Харьковщине еще трех пророссийских агитаторов. Фигурантыоправдывали войну РФ против Украины и ждали полной оккупации региона.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Одессе разоблачили клириков УПЦ МП, которые восхваляли Россию и оправдывали военные преступления оккупантов. Предателями оказались 58-летний священник храма Одесской епархии и 44-летний протоиерей УПЦ (МП).

