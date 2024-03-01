Люди, я Вас умоляю, сделайте репосты!

Только так можно быстро собрать помощь

На фронте очень тяжело, оккупанты пытаются прорвать линию обороны на авдеевском направлении.

Сейчас продолжаются кровопролитные бои.

Враг штурмует и забрасывает авиационными бомбами наши позиции.

Сейчас ну очень много просьб с фронта.

Сегодня оплатила 4 счета, дрон – 79 тыс грн, Старлинк –20750 грн и два счета по ремонту дронов – 4850 и 5100 грн.

На понедельник очень срочно нужно оплатить:

Ретранслятор для артиллеристов – 169 т грн

Большую зарядную станцию – 79948 грн

Люди, прошу помочь, потому что бойцы в адских боях, связи почти нет, очень тяжелые, кровопролитные бои идут!

Каждая копейка, это помощь!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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