Блог | Оккупанты пытаются прорвать линию обороны: нашим защитникам нужна помощь
Люди, я Вас умоляю, сделайте репосты!
Только так можно быстро собрать помощь
На фронте очень тяжело, оккупанты пытаются прорвать линию обороны на авдеевском направлении.
Сейчас продолжаются кровопролитные бои.
Враг штурмует и забрасывает авиационными бомбами наши позиции.
Сейчас ну очень много просьб с фронта.
Сегодня оплатила 4 счета, дрон – 79 тыс грн, Старлинк –20750 грн и два счета по ремонту дронов – 4850 и 5100 грн.
На понедельник очень срочно нужно оплатить:
Ретранслятор для артиллеристов – 169 т грн
Большую зарядную станцию – 79948 грн
Люди, прошу помочь, потому что бойцы в адских боях, связи почти нет, очень тяжелые, кровопролитные бои идут!
Каждая копейка, это помощь!
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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