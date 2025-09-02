Оккупанты откармливали заключенных перед обменом: журналист Дмитрий Хилюк рассказал о последних неделях в плену

Журналист Дмитрий Хилюк, который провел в российском плену почти 3,5 года, рассказал, что перед обменом пленных россияне пытались создать иллюзию нормальных условий – давали больше еды и даже позволяли немного отдохнуть, хотя до этого неделями держали людей в нечеловеческих условиях, издевались и морили голодом.

Видео дня

Свою историю Хилюк изложил в интервью для УНИАН и поделился воспоминаниями о последних неделях перед освобождением. Он рассказал, что оккупанты пытались "подкормить" узников и подготовить их к обмену, однако это не скрывало пыток и унижений, которые предшествовали этому.

"Где-то с середины июля и до середины августа наши камеры (тех, кого наконец освободили) "забросали" хлебом. Когда раньше мы получали по одному кусочку три раза в день, то здесь начали кормить уже буханками. Голод страшный был, и, хотя много хлеба и не съешь, ребята, кто моложе, очень радостно все ели, потому что хочется. После этого "откармливания" хлебом нам также провели взвешивание.", – рассказывает Дмитрий Хилюк.

Побои, унижения и давление

По его словам, после похищения в марте 2022 года его держали в нескольких местах – от складов в Козаровичах и подвалов в Дымере до СИЗО в Брянской области и тюрьмы во Владимирской области РФ. Он отметил, что российские тюремщики часто прибегали к побоям, унижениям и психологическому давлению, а письма от родных к пленным практически не доходили.

"Били на так называемых проверках. Ты выбегаешь в коридор, поворачиваешься спиной, лицом к стене, ноги - расставлены, руки - над головой, а ладони вывернуты наружу, и называешь свою фамилию... И именно в этот момент тебя могли ударить дубинкой, палкой. Могли заставлять людей ползать по полу, падать друг на друга – на кучу, обливали водой... Всячески унижали и издевались. Ежедневно заставляли петь российский гимн, российские песни. Очень сильные побои наносили редко. Обычно, на допросах и, в основном, военных", – говорит Хилюк.

Отдельно журналист рассказал, что пленные все время испытывали страх и голод. Заключенных могли наказывать, лишая еды, за любое "неповиновение" – даже за то, что человек недостаточно низко склонил голову перед охранником. Перед самым обменом ситуация резко изменилась: вместо побоев пленные начали получать больше еды, им разрешали умываться, и это было очевидным сигналом, что их готовят к передаче Украине.

Условия содержания

По словам Хилюка, условия в разных местах были разные, но везде оставались нечеловеческими. В подвалах и камерах людей держали в темноте, без доступа к нормальной воде и еде, в переполненных помещениях. В Брянском СИЗО пленных избивали на "приеме" и заставляли ежедневно петь российский гимн. В Пакино во Владимирской области отношение было немного мягче, но унижения и наказания оставались постоянными.

"Нас наказывали тем, что лишали еды. Из-за меня, например, таким образом дважды наказывали, потому что я, по их мнению, недостаточно низко перед ними склонился (они считали, что перед ними все должны склоняться, и мы действительно гнули головы). То есть, если ты сильно "борзо" стоишь, все, вы не едите. Могли не дать или забрать хлеб, если кто-то присел на кровать... Наказание могло вызвать любое поведение, которое казалось им очень своевольным или вызывающим", – отметил Хилюк.

Последние дни в плену

В камере, где находился журналист, вместе с ним были и другие известные пленные – бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, а также гражданские из Киевской области и Запорожья. Хилюк рассказал, что в плену даже отмечали дни рождения – "подарком" была пайка еды от собратьев. Все вели календарь в голове, чтобы не сбиться со счета дней.

Хилюк вспоминает, что процесс обмена был изнурительным и психологически тяжелым. Людей неоднократно готовили, а потом возвращали в камеры, заставляя ждать в неизвестности.

"Когда нас посадили в военный самолет, я на 99,9% был уверен, что все – домой. В воздухе мы были где-то час, может, полтора. Затем по звукам двигателя я понял, что идем на снижение, приземляемся. Далее поступила какая-то команда, нам развязали руки, приказали снять повязки с глаз. И я понял, что мы уже не в России. Догадывался, что в Беларуси.", – говорит он.

Содержание сопровождалось холодом, голодом и издевательствами – даже еду заключенные вынуждены были есть без помощи рук, потому что те оставались связанными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что освобожденный из плена журналист УНИАН Дмитрий Хилюк в интервью говорил, что украинцы в основном не имели возможности запомнить, как выглядели их тюремщики, ведь те в большинстве случаев ходили в балаклавах.

Также стало известно, что соратник диктатора Путина, главы Чечни Рамзан Кадыров отдавал приказы использовать украинских пленных как "живой щит" для военных страны-агрессора РФ. По данным следствия, во время выступления перед российскими пропагандистами глава Чечни заявил, что приказал своим "подчиненным" не брать в плен защитников Украины, а расстреливать их на поле боя.

Кроме того, СБУ установила личности и задокументировала военные преступления двух россиян, которые пытали украинских военнопленных. Это двое работников колонии, где удерживают наших пленников. Речь идет о должностных лицах колонии №7 управления федеральной службы исполнения наказаний во Владимирской области РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!