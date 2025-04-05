Офицеры и сержанты социального сопровождения: какие новые должности появятся в воинских частях

Министерство обороны Украины вводит в воинских частях, батальонах и госпиталях новые должности: офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения. Они будут помогать в различных вопросах военнослужащим, а также их родным и командирам.

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В частности, они будут оказывать поддержку раненым защитникам и пленным. Об этом в интервью пресс-центру Минобороны рассказал заместитель главы ведомства, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В настоящее время МО запускает программу обучения для военных, которые будут занимать новые должности.

"Мы сейчас запускаем новую программу обучения этой категории военнослужащих, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов", – сказал Мельник.

Среди прочего, добавил он, эта обучающая программа включает в себя военное право, а также работу с ранеными и военнопленными.

"Также мной была поставлена задача Генеральному штабу для того, чтобы разработали критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими лицами, которые могут иметь желание призваться через рекрутинговый центр на военную службу и занимать эти должности", – отметил замминистра обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, набор добровольцев в центры рекрутинга украинской армии продолжается. С начала открытия первого центра в феврале 2024 года наибольший спрос имели специальности, связанные с БПЛА (16%). Также популярность имеют водительские специальности (15%) и стрелковые профессии (14%).

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