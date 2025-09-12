Один из сильнейших в мире голосов в поддержку Украины: Тимоти Снайдер стал лауреатом Премии Стуса

Премией имени Василия Стуса за 2025 год награжден американский историк и писатель Тимоти Снайдер. Торжественная церемония состоялась 11 сентября в пространстве Украинского ПЕН в Киеве. Это уже 36-й год подряд, когда премия находит своего лауреата.

О вручении награды сообщила культурная и правозащитная организация Украинский ПЕН. Там отметили, что награда присуждается ежегодно авторам за особый вклад в украинскую культуру и гражданскую стойкость. Лауреат получил статуэтку, созданную дизайнером Дмитрием Покрасьоном и скульптором Станиславом Кадочниковым, а также денежное вознаграждение.

Снайдер известен как исследователь истории Центральной и Восточной Европы, в частности Украины. Он является действительным членом Научного общества имени Шевченко в США, стипендиатом Института гуманитарных исследований в Вене и возглавляет академический экспертный совет Украинской истории: глобальной инициативы.

Признание и поддержка

Член жюри премии, исследовательница и профессор Оля Гнатюк отметила, что эта награда стала первой для Снайдера в Украине. По ее словам, в этом есть символизм, ведь премия носит имя поэта и гражданина Василия Стуса, для которого свобода и ответственность были неразрывными. Она подчеркнула, что Снайдер во времена постправды напоминает миру о важности этих ценностей.

Президент Украинского ПЕН и председатель жюри Владимир Ермоленко добавил, что Снайдер является одним из самых сильных голосов в поддержку Украины в мире. Его убеждение заключается в том, что тирании должны встречать решительное сопротивление, и в этом он видит наследие диссидентов Центрально-Восточной Европы, в том числе и Стуса.

Значение премии

Впервые Премию имени Василия Стуса учредила в 1989 году Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. С 2016 года ее вручение продолжили Украинский ПЕН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух и Литера". За время существования награды ее получили более 70 художников разных направлений.

