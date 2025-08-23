Очереди на Керческий мост, талоны на бензин и пустые заправки: в оккупированном Крыму из-за дефицита бензина выросли цены на топливо

В оккупированном Крыму пропал популярный бензин марки А-95. Уже несколько дней им могут заправиться только по специальным талонам. Либо на несетевых заправках, где в хранилищах еще остались его запасы. Туристы в панике ищут топливо, опасаясь, что не смогут перебраться хотя бы через Крымский мост, поскольку им придется стоять в многочасовой пробке перед самим переходом.

Видео дня

Тем временем на полуострове вновь появились "черные" заправщики, которые предлагают купить бензин в полтора раза дороже.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Мы в Советский Союз вернулись?"

На оккупированном полуострове очередная беда – теперь тут пропал бензин популярной марки А-95. Последнее время он почти каждый день дорожал, а теперь его просто не стало.

"Мы стояли в очереди на заправку, когда осталось пару машин перед нами, заправщик сообщил, что теперь отпускать будет только по специальным талонам. Талоны выдают только на предприятия и организации Крыма. А нам завтра ехать домой, что же делать?" – возмущается россиянка, которая сейчас находится под Алуштой.

"Что происходит? Связи нет, Telegram не работает, Вацап не работает, позвонить никому невозможно, пытаешься отправить СМС, а они не доходят. Мы вернулись к тому, что отправляем СМС, которые даже не доходят. Приехал на заправку, а тут говорят: бензин закончился, теперь выдаем его по талонам. В смысле по талонам? Что происходит? Мы в Советский Союз вернулись?" – делится на видео жительница Крыма.

Теперь она ищет бесплатные точки Wi-Fi.

Власти оккупированного полуострова пытаются успокоить автомобилистов. Там проблемы на АЗС называют временными и во всем винят погоду, из-за которой не работает морская переправа, поэтом мол и перебои с доставкой топлива. Но все наладится в ближайшее время.

Бензин подорожал и исчез

Однако крымчане не верят этим заявлениям.

"Цены на бензин уже месяц растут, а в последнее время все больше. В чем причина и так понятно. Но материку нет до нас никакого дела, все что осталось, они передают на военные базы. А мы покупаем бензин у спекулянтов, как в 90-е", – сообщает OBOZ.UA житель Солнечногорска.

На самом деле, проблемы с топливом в РФ начались после серии ударов украинскими беспилотниками по нефтебазам. Судить о том, насколько они были масштабными, можно по заявлениям россиян о пропаже мобильной связи и интернета.

В последнее время в России начали бороться с нашими беспилотниками путем отключения связи. Например, после атаки на НПЗ в Республике Коми на севере мобильная связь и интернет там отсутствовали несколько дней.

А еще весной в РФ запретили вывозить бензин на экспорт. Сейчас этот запрет действует до конца лета. Вместе с Крымом и в Забайкалье стали продавать бензин по талонам предприятий и организаций.

"У нас теперь талонами торгуют в Telegram каналах. Их цена в полтора раза дороже, чем цена на бензин на заправке. Например, на АЗС А-95 стоит 70 руб. (35 грн), а у спекулянтов от 100 руб. (50 грн). Также появились бензозаправщики на дорогах. Правда, что ты там зальешь и далеко ли уедешь на этой ослиной моче – неизвестно", – делится пенсионер из Алушты.

Также в Telegram каналах сообщают на каких заправках появился А-95. Правда, очереди тут образовываются очень быстро и через час-полтора объявление уже не актуально – все раскупили. Запасаются топливом и те, кто ездит на газу – на всякий случай, опасаются, что кризис может затянуться и распространиться на другие виды топлива.

Туристы пакуют чемоданы

Паникуют российские туристы, которые приехали на отдых на своих автомобилях. Мало того, что им придется стоять в очереди на Керченский мост от трех до шести часов и тратить топливо, так еще его найти надо.

"У нас хозяйка жилья предложила заправиться у ее соседа, конечно, дороже. Но мы купили у него 20 литров А-95 по 90 руб. Он говорил, что знает заправки, где топливо еще есть, поэтому с раннего утра стоял там в очереди и купил побольше. Теперь вот зарабатывает", – жалуется москвичка.

В Крыму выросли в цене канистры для бензина. Старую 20 литровую канистру продают за 900 – 1000 руб. (450 - 500 грн), а новую за 1400-2500 руб. (700 – 1250 грн) и даже за 3000 руб. (1500 грн).

Некоторые туристы уже сворачивают отдых и торопятся поскорее покинуть полуостров, чтобы совсем не застрять тут из-за топливного кризиса.

"Нам до конца отпуска еще три дня, но мы собрались и поехали. С трудом залили бензин, купили еще в три дорога канистру. Главное переехать мост, там уже родные места, можно еще топливо найти. Говорят, на заправках стоят длинные очереди, но ничего, мы потерпим. А то застрянем тут до осени", – жалуется жительница Нижнего Новгорода, которая с семьей приехала в Ялту.

Сейчас очереди на выезд с полуострова растянулись минимум на три часа, и желающие уехать все подтягиваются. Из-за проверок люди стоят на жаре, вынуждены включать кондиционеры в авто, чтобы не умереть от жары.

Некоторые даже кооперируются, сначала все вместе часик охлаждаются в одном автомобиле, потом в другом. Есть и те, кто автохолод предлагает за деньги тем, у кого в авто нет кондиционера, а дети мучаются от жары, не спят.

Также по дороге на мост можно купить бензин у смекалистых местных жителей. Тут он продается по 10-20 л в канистрах и стоит 100-120 руб. (50-60 грн). Цена кусается, но у водителей выбора нет.