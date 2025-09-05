Объем помощи украинским воинам от Фонда Порошенко превысил 7 млрд грн

Объем помощи Фонда Порошенко бригадам и подразделениям Сил обороны превысил 7 млрд грн. А количество воинских частей, которые с начала полномасштабного вторжения получают помощь, – около двух сотен.

Видео дня

Об этом пятый президент написал в соцсетях.

"Судьба Украины сегодня пишется в блиндажах и окопах вдоль всей линии фронта. Но она творится и в волонтерских и благотворительных штабах, ведь порой целые участки фронта держатся именно на этой помощи. Сегодня весь мир отмечает День благотворительности. Для Фонда Порошенко последние три года пролетели в постоянном движении. Вместе с волонтерами ОО "Дело Общин" мы постоянно расширяем перечень подразделений, которым помогаем. Сейчас имеем около 200 подопечных – от рот и батальонов до бригад, полков и целых армейских корпусов. И мы постоянно встречаемся с ними на фронте – всегда с подарками, которые спасают жизни и приближают победу", – рассказал Порошенко.

"В этот день ежегодно мы отчитываемся о сделанном. И в этом месяце пересекли отметку 7 миллиардов гривен наших с Мариной собственных средств, направленных на нужды войска с начала полномасштабного вторжения. Тогда это были пулеметы, бронежилеты, аптечки и пикапы. Сегодня масштабы помощи – это уже тягачи Oshkosh, ремонтные мастерские, экскаваторы, автобусы для перевозки личного состава, подвижные командные пункты, "малыши" FODEN, мобильные шиномонтажи, грузовики DAF YA и DAF Leyland, экскаваторы, ПАРМ, БПЛА "Посейдон", квадроциклы, мобильные бани, купольные РЭБы, "Старлинки", зарядные станции, "Мавики", детекторы дронов "Цукорок", шины на грузовики и FPV-дроны – как обычные, так и на оптоволокне", – отметил Порошенко.

"Но Фонд не ограничивается только закупками. Мы инвестируем и в разработки: именно так появились средство противодействия техническим разведкам "АЙ-Петри", способный бороться с вражескими дронами и даже КАБами, а также "Цукорок" и "Аспирин 2.0", которые предупреждают об угрозе с воздуха и ежедневно спасают жизни десятков тысяч украинских военных", – констатирует лидер "Евросолидарности".

"Мы системно поддерживаем украинскую оборонную промышленность. Много об этом пока нельзя говорить, но убеждены: только инновации помогут сломать врага. Несмотря на все препятствия, мы и в дальнейшем будем ездить на фронт, привозить помощь и расширять наши программы. И число, которое сегодня изображено на картинке, будет только расти. Спасибо каждому, кто помогает армии! Вместе – победим!" – убежден Петр Порошенко.