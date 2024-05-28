Традиционно, во Всеукраинский день краеведения, я напоминал об уникальных историко-архитектурных местах по всей Украине и наших проектах по их сохранению и популяризации.

Сегодня же уместно сказать нам и всему миру о том, КАК и СКОЛЬКО таких неповторимых мест разрушили или повредили русские варвары XXI века.

Далее текст на языке оригинала

Нагадаю, що за даними МКІП за період з 24 лютого 2022 року до 25 березня 2024 року РФ зруйнувала або пошкодила 1046 обʼєктів культурної спадщини України. З них памʼяток національних значення - 128, місцевого значення - 848, щойно виявлених обʼєктів культурної спадщини - 70.

Окрім того, збитків зазанали 1974 заклади культури, , серед яких 951 - клубні заклади, 705 - бібліотеки, 114 - музеї та галереї, 36 - театри, кінотеатри та філармонії…А ще сотні вузів, шкіл та дошкільних закладів, видавництв і друкарень…

Ці цифри разом із фото та відео ЩОДЕННО мають бачити у світі, особливо ті, хто нині - ПРОТИ Путіна, але ЗА - "великую российскую культуру".

Нагадаю, що ВАРВАРСТВО і МАРОДЕРСТВО - це історично ПИТОМІ риси російської держави та її народу. Згадаємо "першого великороса", за визначенням російського історика Василя Ключевсього, Андрія, прости Господи, Боголюбського. Він тікаючи з нашого Вишгорода до їхнього Суздаля в 1155 році викрав ікону Вишгородської Богоматері, яку за переказами було подаровано в 1131 році Константинопольським патріархом Київському князю Мстиславу Великому. Цю ікону російські владні мародери згодом назвала Володимирською та оголосили головною православною святинею не лише Володимира, а й Москви?!

А далі бльше. "Батуринська різанина" 1708 року, крадіжка Петром назви "Русь" в 1721 році, знищення Запорозької січі Катериною в 1775 році, "батальйони смерті Муравйова" в столиці суверенної України 1918 року, руйнування центру Києва сталінськими підривниками в 1941 році, підпал рідкісної україністики в Національній бібліотеці 1964 року, пограбування музеїв та навіть унітазів від 2014 року…. Це все про них - російських ВАРВАРІВ і МАРОДЕРІВ.

І коли знову, в якійсь із європейських столиць, хтось із єврочиновників заведе толерантну мову про неможливість існування світу без "великой российской культуры", ми повинні показати їм реальні наслідки сьогоднішнього ВАРВАРСТВА і МАРОДЕРСТВА цієї "культури" в Україні.

Бо захищаємо ми СВОЄ, РІДНЕ і чужого нам не треба.