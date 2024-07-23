Погода несколько испортится, но не везде: синоптики дали прогноз на среду, 24 июля

В среду, 24 июля, погода в Украине испортится, но не во всех областях. Если западные регионы будут заливать дожди с градом, то на юге будет жарко, местами воздух прогреется до +34 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в западных областях будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем ожидаются умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На Закарпатье и в Карпатах местами пройдут значительные дожди. Температура воздуха на западе страны ночью составит 12-17 градусов, днем 22-27 тепла. В Карпатах ночью 9-14 градусов по Цельсию, а днем будет 16-21 выше нуля.

"На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь днем на Житомирщине и Винницкой области кратковременный дождь; температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в южной части ночью 19-24°, днем 29-34°. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с", – говорится в прогнозе.

В Киевской области осадков в среду не будет. Температура по области ночью составит 14-19 градусов, днем 25-30 градусов по Цельсию. В Киеве ночью 17-19 градусов, днем 26-28 тепла.

Также синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине – 24 июля днем в западных областях грозы в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в ближайшие дни в Украину может вернуться жаркая погода. Однако перед этим ожидаются кратковременные грозовые дожди и понижение температуры.

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