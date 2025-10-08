Рада хочет внести изменения в Гражданский кодекс: какие есть подводные камни и чем это грозит свободе слова и деятельности журналистов

В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №14057, который уже успел стать скандальным. Скандальным настолько, что в ближайшее время должна состояться совместная встреча народных депутатов с представителями ведущих отечественных массмедиа и экспертами, которые полагают, что принятие проекта закона может значительно ограничить работу журналистов. Стороны будут искать компромисс.

Видео дня

Что именно не так с законопроектом под совершенно невинным названием "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с обновлением (рекодификацией) положений второй книги" и какие у него перспективы – рассказывает OBOZ.UA.

Чем обновленный Гражданский кодекс угрожает свободе слова

Законопроект №14057, который подала в Верховную Раду группа депутатов во главе со спикером парламента Русланом Стефанчуком, призван внести изменения в раздел Гражданского кодекса под названием "Книга вторая. Личные права".

На первый взгляд, в законопроекте нет никаких подводных камней. В документе идет речь о неотъемлемых правах гражданина Украины на жизнь, здоровье, медицинскую помощь и личную безопасность. Имеются права на имя, подпись и собственное изображение. Упоминаются даже права на личный и родовой герб.

Но из 63 страниц проекта закона около семи (11%) посвящены праву на опровержение и забвение. Документ усиливает ответственность за "распространение недостоверной информации", регламентирует порядок ее опровержения и вводит ряд новых ограничений для медиа.

В частности, предлагается автоматически признавать информацию недостоверной, если она не подтверждена обвинительным приговором суда. Это фактически означает, что журналисты не смогут публиковать материалы о коррупционных и уголовных схемах до завершения судебных процессов (которые часто длятся годами).

Право на забвение – это возможность требовать удаления любой информации, даже правдивой, если она "неактуальная" или "потеряла общественный интерес". Четкие критерии для определения этих понятий отсутствуют.

Отдельный пункт касается компенсаций за моральный ущерб: иски могут подаваться даже из-за оценочных суждений или "неприятного тона" публикации. Какой тон считается "приятным", также не объясняется.

"Похоже, что этот законопроект направлен на усиление цензуры и закручивание гаек. Особенно очень большой риск документ несет для освещения журналистами коррупционных дел. Что в принципе чрезвычайно важно для демократических процессов в нашей стране", – говорит OBOZ.UA народный депутат, вице-президент комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции и беженцам Алексей Гончаренко.

Комитет по свободе слова слегка проигнорировали

Стоит отметить, проект закона рекомендован для рассмотрения в 19 парламентских комитетах из 23. Главный – по вопросам правовой политики, что логично. За бортом обсуждения законопроекта оказались комитеты по вопросам экологической политики и природопользования, правоохранительной деятельности, транспорта и инфраструктуры, и (внимание!) по свободе слова.

"Я спрашивал у руководства парламента, почему нашего комитета нет в списке тех, кто должен рассматривать законопроект. Внятного ответа не получил. Но ничего страшного, это не мешает нам включиться в работу по корректировке документа", – рассказывает OBOZ.UA председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

По его мнению, проблема документа в том, что его готовили академические юристы, и все его сомнительные положения – следствие теоретического подхода.

"Они хотели пересмотреть Гражданский кодекс исключительно с точки зрения защиты прав человека, вопросы свободы слова не были учтены. А к теме необходимо подключить практиков", – говорит Ярослав Юрчишин.

В поисках баланса и компромисса

Соответствующая работа, собственно, уже ведется.

"Мы подготовили встречные предложения по устранению проблемных положений законопроекта. Убежден, что наша точка зрения – нашего комитета, комитета по свободе слова, медийщиков и медиаюристов – будет услышана и необходимые изменения в документ будут внесены еще до первого голосования в зале. Мы настаиваем на том, что фундаментальные права и свободы как отдельного человека, так и медиа в вопросах распространения достоверной информации не могут быть нарушены. С другой стороны, каждый человек имеет такое же фундаментальное право на защиту от клеветы или диффамации. Убежден, что нам удастся найти баланс между этими правами и свободами", – говорит OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

По его словам, сейчас продолжаются обсуждения документа с участием депутатов и экспертов при координации председателя Верховной Рады.

"Инициаторы законопроекта №14057 согласны с тем, что документ надо пересмотреть. В самое ближайшее время должна состояться встреча депутатов и медийщиков. Сейчас мы на этапе поиска компромисса", – говорит Ярослав Юрчишин.

Что интересно, законопроект о Гражданском кодексе – это уже вторая попытка усиления цензуры и "закручивания гаек" за последние три месяца. 16 июля был принят закон по обеспечению соблюдения гарантий адвокатской деятельности (председатели двух парламентских комитетов – антикоррупционного и свободы слова, выступили против, заявляя, что документ является новым инструментом давления на журналистов). Впрочем, закон все еще не подписан президентом.