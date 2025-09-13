Новые эпидемии и ограничения для Индии и Китая: что принесло миру лунное затмение

Индию и Китай после лунного затмения, 7 сентября, ожидает подобная России судьба. Их настигнут всевозможные ограничения и новые экономические санкции.

Так как кульминация затмения была на 86-87 восточной долготе, которая проходит по РФ, Китаю и Индии. Затмения проявляют свою наибольшую силу в регионах, где они видимы, а это вся Евразия. Об этом рассказал астролог Дмитрий Уранус в своем Telegram-канале.

Так же это сильное указание на усиление вероятности развития новых эпидемий, и вспышек заболеваний, в период начиная с этого месяца, и до полгода вперед. Возможно, это будет новая мутация и вспышка ковида, или что-то новое. Точнее определить нельзя.

В психологическом плане у людей усилятся страхи, тревожность волнения и переживания. Может охватить чувство безысходности, безвыходности, появится желание избавится от всего, что нас ограничивает. Не раскачивайте свою психику и не паникуйте.

Забота о своем физическом и психическом здоровье – главная тема на пол года вперед.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

