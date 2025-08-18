Никогда не делайте этого с газоном летом: вы все испортите

Растения, которые росли месяцами или даже годами, могут страдать или быстро увядать в условиях длительной жары без надлежащего ухода.

Чтобы помочь вашему саду процветать во время жары, Хамид Али, эксперт по садоводству, рассказал о распространенной ошибке в садоводстве, которую многие люди делают во время жаркой погоды, пишет Express.

Хотя может показаться логичным поддерживать газон аккуратно подстриженным, слишком низкое скашивание травы во время жары может фактически создавать стресс для травы, делая ее уязвимой к выгоранию и обезвоживанию.

Рекомендуется косить обычные газоны раз в неделю в течение лета, но во время засухи это следует сократить до одного раза в две недели или реже, когда рост травы замедляется, а чрезмерное скашивание может нанести больше вреда, чем пользы.

Если вы ухаживаете за газоном, богатым на цветы, достаточно скашивать траву каждые четыре-шесть недель, что помогает сохранить биоразнообразие и среды обитания опылителей. Для газонов с высокой травой или неформальных газонов рекомендуется только одно или два скашивания за лето, в идеале начиная не раньше июня.

Что касается высоты, летнее скашивания должно оставлять траву высотой 13–25 мм. Дольше скашивания во время жарких периодов обеспечивает лучший покров почвы и помогает сохранять влагу почвы, что является важным для здоровья газона во время жары.

Одна из самых распространенных ошибок, которую делают люди, – это полив в жаркую погоду, когда большая часть воды испаряется, даже не достигая корней.

Эксперт посоветовал: "Поливайте рано утром, в идеале до 9 утра, когда земля прохладнее и вода может впитаться в почву. Если утренний полив невозможен, поздний вечер – следующий лучший вариант, хотя более прохладные, влажные условия ночью иногда могут способствовать появлению слизней или плесени".

Еще одной распространенной, но менее известной ошибкой садоводов является использование удобрений летом. Подкормка растений во время жары может вызвать у них стресс и обжечь корни. Лучше всего использовать удобрения, когда температура снизится.

