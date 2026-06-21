"Ни на что не намекаем..."; СБС зажгли украинцев намеком на Крымский мост. Фото
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Силы беспилотных систем Украины могли взять на прицел Крымский мост. Вероятно, что операторы дронов могут атаковать транспортное сообщение между полуостровом и Россией.
Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте СБС в Threads. Там заявили, что мост находится фактически рядом с местом их последней атаки на нефтебазу в Керчи.
"Ни на что не намекаем, но сегодня ночью мы очень близко и с разных ракурсов видели Крымский мост", – говорится в сообщении, сопровождаемом соответствующей фотографией.
В комментариях пользователи высказали предположение, что военнослужащие могут атаковать транспортную артерию. Соцсеть взорвалась соответствующими мемами.
Пользователи Threads также оставили множество комментариев с намеками на то, что военнослужащие могут нанести удар по мосту.
"Опять придётся в воскресенье поработать, потому что работа будет";
"И тут я побежал читать новости… 😳";
"Ни на что не намекаем, но:
1. Очень хорошо, очень довольны, весьма благодарны
2. Скупили весь попкорн в АТБ — в ожидании премьеры)";
"Ни на что не намекаем, но очень хотим увидеть, как он горит😆".
К комментариям присоединился и телеканал 1+1.
"Ждем, когда это недоразумение будет устранено! Слава Украине!", — написали журналисты в сообщении з Threads-аккаунта "Телевизионной службы новостей".
Напомним, что в ночь на 21 июня украинская армия нанесла удар по нефтяному терминалу "ТЕС-Терминал-1" во временно оккупированной Керчи. В результате атаки там вспыхнул пожар.
Также был атакован Таврическая теплоэлектростанция. В результате удара на месте возник пожар.
Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с поставками топлива в Крым стремительно ухудшается. Из-за отсутствия поставок на полуострове оккупационная администрация Сергея Аксенова отменила продажу бензина даже по QR-кодам, теперь заправиться смогут только транспортные средства оперативных служб.
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