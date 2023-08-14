Жара и солнце будут доминировать: синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине. Карта

В ближайшие дни, как сообщают синоптики, погоду практически на всей территории Украины будет определять антициклон. Он принесет сухую и жаркую погоду.

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Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Во вторник, 15 августа, жара будет бушевать практически во всех областях.

Осадки во вторник в Украине не ожидаются. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +29+33 градуса Цельсия. На северо-востоке, а также в некоторых районах Прикарпатья и побережья, местами можно ожидать +27+29 градусов.

Во вторник в Киеве будет сухо и жарко, температура поднимется до +30+32 градусов. В дальнейшем, как отметила Диденко, жара и солнце также будут доминировать.

Ранее сообщалось, что в Украину с 14 августа возвращается сильная жара. Почти на всей территории страны столбики термометров перевалят за +30 градусов, а местами температура поднимется до +33.

Напомним, метеорологи предупредили, что в августе 2023 погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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