Не забирайте старое в новый год: что нельзя делать 31 декабря

31 декабря – это не только последний день старого года, это также и важный день для того, чтобы оставить все, что вас ограничивало и огорчало, позади. По сути, это – шанс на новую жизнь, который вы должны дать сами себе.

Это время, когда надо беречь энергию дома, себя и свои намерения на будущий год. OBOZ.UA расскажет, что лучше не делать 31 декабря, чтобы ненароком не забрать старые проблемы в новый год.

Не убираем и не пришиваем пуговицы

В последний день года не стоит заниматься "латанием" — считается, что так мы переносим старые проблемы и недостатки в новый год.

Лучше завершить все бытовые дела до 30 декабря, а 31-го позволить дому "дышать" и принимать новую энергию.

Не занимаем и не даем в долг деньги (с 31 декабря до 19 января, а лучше вообще не давать в долг)

Есть давняя традиция: кто отдает деньги в последний день года — отдает и свою удачу. А кто берет — берет и чужие заботы.

Этот период считается сакральным коридором, когда финансовая энергия очень чувствительна. Воздержитесь от займов — пусть деньги остаются в доме и множатся.

Не подаем на праздничный стол раков

Раки символизируют движение назад. В новогоднюю ночь важно идти только вперед — в развитие, очищение, новые возможности. Поэтому блюда с "обратной энергией" под запретом.

Не выбрасываем старые вещи 31 декабря

Вместе с хламом можно ненароком выбросить и удачу. Особенно нежелательно выбрасывать вещи, которые долго служили дому: они имеют память и несут энергетику семьи.

Если хотите очистить свой дом от лишнего — сделайте это заблаговременно, хотя бы за 2–3 дня до Нового года.

Не отдаем в ремонт обувь или одежду

Начало нового года – не о латании старого. В украинской традиции считалось, что вещи, отданные в ремонт в этот день, "забирают" с собой энергию новых возможностей, а иногда и здоровье.

Лучше оставить все как есть, а ремонты запланировать после праздников. Или до них, заранее

