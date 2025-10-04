Не стойте у окон: в Конотопе умер мужчина, которого ранила в живот пуля ПВО

79-летний мужчина, которого в центре Конотопа ранила в живот пуля ПВО, умер. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, однако вечером 3 октября сердце мужчины все же не выдержало.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин. Он напомнил, что во время работы противовоздушной обороны не стоит стоять у окон.

"Только только что освободился и могу написать, что мужчина, которого в центре Конотопа ранила в живот пуля ПВО, сегодня около 21:00 умер в больнице... Соболезнования родным и близким. И напоминаю, не находитесь на улице и возле окон, когда работают ребята!" – заявил он.

Семенихин напомнил, что мужчине провели срочную операцию после того, как доставили в больницу.

За жизнь мужчины боролись четыре дня

Председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров добавил, что мужчина был ранен во время атаки армии РФ в Конотопской общине.

"79-летний мужчина получил тяжелые ранения 30 сентября. Четыре дня врачи боролись за его жизнь, однако сегодня сердце мужчины остановилось. Искренние соболезнования родным и близким", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому, в результате чего погибли супруги с двумя маленькими детьми.

