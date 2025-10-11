'Не разговаривает, не ест, дышит через трахеостому': появились новые данные о состоянии 9-летнего мальчика, на которого упало дерево в Полтаве

9-летний Тимур, который в мае 2025 года получил тяжелую черепно-мозговую травму из-за падения на него дерева в Полтаве, сейчас дышит сам, но через трахеостому. Сразу после инцидента мальчика ввели в медикаментозную кому.

Видео дня

Об этом сообщает 0532.ua. Он пришел в себя только после двух месяцев лечения.

Мальчик до сих пор не может вставать и говорить

Несчастный случай произошел 28 мая на улице Соборности, когда во время прогулки на Тимура упало дерево. По словам его мамы, Яны Сидорович, сейчас он находится в лежачем состоянии и не говорит.

"Тимур сейчас находится в лежачем состоянии, не разговаривает, не ест, дышит через трахеостому. Реакции минимальные", – объяснила она.

Госпожа Яна рассказывает, что, несмотря на все испытания, семья не теряет надежды. Расходы на лечение и уход – колоссальные: нужны расходные материалы, пеленки, салфетки, специальное оборудование.

По словам женщины, только ежедневный уход обходится в несколько тысяч гривен. Помощь от городских властей, добавляет мама мальчика, поступает только после ее личных обращений.

"Но когда я прошу – помогают", – сказала женщина.

Сбор средств на реабилитацию продолжается

Семья продолжает сбор средств на реабилитацию Тимура. Реквизиты для помощи остаются неизменными со времени трагедии и каждый взнос направляется на лечение и восстановление мальчика.

Стоит отметить, что Тимур и его семья переехали в Полтаву из Донецкой области в 2022 году. Кроме него в семье есть еще двое детей. До травмы мальчик был активным, жизнерадостным учеником второго класса.

Что предшествовало

В конце мая стало известно, что в центре Полтавы на ребенка упала ветка с дерева. 9-летнего мальчика госпитализировали, и он находился в реанимации. С Тимуром работали врачи разного профиля, в частности нейрохирурги, отоларингологи, офтальмологи, также медики Полтавы проводили консультации со специалистами из Киева. Дерево, с которого упала ветка, местные жители хотели спилить еще несколько лет назад, но им запретили.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине 11-летний мальчик за рулем квадроцикла Mikilon Hardy влетел в дерево. Травмы получил сам водитель, и его сверстник-пассажир. У обоих 11-летних детей тяжелые телесные повреждения, они госпитализированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!