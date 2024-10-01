Не пылевая буря, а ее последствия? Что на самом деле происходит в воздухе над Украиной

Украинские СМИ в понедельник, 30 сентября, использовали заголовки о пылевой буре, которая накрыла Украину. Однако для обозначения того, что происходило в воздухе Украины, ни один официальный источник информации не использовал такое определение как "пылевая буря".

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Например, Украинский гидрометцентр в своем сообщении на Facebook писал, что утром 30 сентября пылевая буря и высокое опыление воздуха наблюдались в Каспийской низменности. Синоптики отмечали, что "поднятая в Каспие пыль в виде мельчайших ее частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы". На это обратили внимание на Facebook-странице "По ту сторону новостей".

"Эта мелкая пыль оседает в Украине в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Небольшое количество также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей. Усугубляет ситуацию местная сухость земной поверхности, добавляя к опылению местные пылинки и частицы почвы, что поднимает ветер", – говорится в сообщении.

Еще в апреле 2024 года Укргидрометцентр опровергал заголовки в медиа о пылевой буре, объясняя, что запыленность воздуха пустынной пылью – это не пылевая буря. Как говорится в сообщении, для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а длиться это должно более трех часов.

Впрочем, сейчас точно не известно, были ли в Украине 30 сентября зафиксированы порывы ветра более 12 м/с. В прогнозе на день предполагались порывы 7-12 м/с.

Со своей стороны начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в Facebook вспоминает пылевую бурю только в контексте причины "млы", накрыла регион. Он пишет, что мгла – это сплошное помутнение воздуха, обусловленное наличием в нем взвешенных частиц пыли, промышленного дыма или дыма другого происхождения.

Причиной такого явления, по словам Постриганя, является трансграничный перенос в наш регион юго-восточными ветрами воздуха с пылевыми частицами из Прикаспийской низменности и других азиатских регионов и задымление от пожаров в экосистемах.

"Близость антициклона с центром над Северо-западным Казахстаном и циклонической депрессии над Черным морем обусловило значительный горизонтальный барический градиент, что вызвало усиление юго-восточного ветра. В результате поднялись сильные пылевые бури и песок из Прикаспия стал распространяться на значительные территории, местами снижая видимость до 1-2 км", – объясняет специалист.

В то же время, пылевая буря точно была зафиксирована на юге России, о чем свидетельствуют опубликованные в сети кадры. Если сравнить их с кадрами из украинских городов, то видна сильная разница.

Пылевая буря в российском Ростове:

Ухудшение качества воздуха в Харькове:

Как сообщал OBOZ.UA, жители Украины могли увидеть в небе белое "пустынное" Солнце. Изменение цвета нашей звезды связано с восприятием света человеческим глазом и особенностями атмосферы, преодолеваемой лучами.

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