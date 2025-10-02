Не пропустил! В АТБ появилась коллекция фэнтезийного мира 'Хроники силы'

Уникальный культурно-патриотический проект от его создателей – режиссера Алана Бадоева и автора и дизайнера Ольги Навроцкой "Хроники Силы", целью которого является объединение украинцев вокруг идеи силы, заложенной в нашей культуре, истории и мифах, выходит на новый уровень.

С 1 октября благодаря стратегическому партнерству с лидером отечественного ритейла и инновационной поддержке NTI в 1288 магазинах АТБ в разных уголках Украины доступны уникальные артефакты фэнтези-вселенной "Хроники Силы" – яркие коллекционные карточки с героями, артбук, удобный альбом для карточек, интересная настольная игра, пазлы, VR-очки и т.д., а также популярная книга Ольги Навроцкой "Хорт. Первый характерник".

Все артефакты не просто интересные безделушки, а части единого фэнтезийного мира, которые позволяют игрокам погрузиться в сюжет, собрать уникальную коллекцию и подготовиться к финальной битве. А победитель большой битвы с тьмой станет обладателем целой фэнтези-вселенной, где оживают древние украинские легенды, и получит множество ценных призов, общий бюджет которых составляет 2 миллиона гривен!

Как отмечают авторы проекта, "Хроники Силы" – это не просто виртуальная игра, а новейший украинский эпос, который уже начинает писаться вместе с украинцами. Его главная цель – объединить украинцев вокруг идеи силы, заложенной в нашей культуре, истории и мифах. Герои "Хроник Силы" – это современные интерпретации образов Перуна, Марены, княгини Ольги, Хорта и других, которые олицетворяют несокрушимость, мудрость и крепкий боевой дух нашего народа.

Напомним, что АТБ не впервые инициирует или воплощает в жизнь масштабные проекты с технологией дополненной реальности, которые помогают укреплять нашу несокрушимость и снижать уровень стресса в обществе. В свое время приложение "Брайты" (АТБ в сотрудничестве с NTI Loyalty и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)), стало игрой № 1 в рейтингах AppStore и Google Play Market в Украине, опередив даже такие раскрученные игры, как Brawl Stars. Хэштег #Брайты набрал более 16 млн просмотров в ТикТок, а видео с "Брайтами" в ҮоцТцЬе имели более 10 млн просмотров. Вместе с этим благотворительный проект "Брайты" помог собрать средства, провести капитальную реконструкцию и открыть современное детское реабилитационное отделение во львовской больнице Святого Николая.