Не от хорошей жизни: почему в советских квартирах массово клали паркет-елочку

Любой современный человек, который хоть раз делал ремонт, знает, что паркет – это весьма красиво, но очень дорого, еще и требует сложного ухода. Между тем в СССР даже в наспех построенных хрущевках клали самый настоящий деревянный паркет "елочкой".

Сейчас это кажется парадоксом, но в советские времена за этим стояла своя логика. OBOZ.UA разбирался, почему паркет был тогда настолько популярен.

Доступность древесины

Советский Союз был "лесным" государством. Значительные его площади покрывали леса, которые массово вырубали для обустройства дорог, строительства новых населенных пунктов и тому подобное. Поэтому в древесине тогда не было недостатка. Более того, она во многом была отходом производства и считалась дешевым ресурсом, ведь часто лесоповалом занимались заключенные, которым за эту работу не платили.

С другой стороны, качественная химическая промышленность в СССР развивалась значительно медленнее. На момент массового строительства "хрущевок" (конец 50-х – 60-е) хороших, безопасных и долговечных синтетических покрытий просто не существовало в промышленных масштабах. Так линолеум для покрытия пола хоть и производился, но его было мало. Еще и изготавливался он на тканевой основе с использованием фенольных смол, имел резкий неприятный запах и низкую износостойкость. Понятно, что строительная промышленность отдавала предпочтение более дешевому и экологичному паркету. Хотя его монтаж и уход за ним были существенно сложнее.

Существовало еще две альтернативы – крашеная доска и керамическая плитка. Но плитка была очень дорогой в производстве и не очень качественной – легко билась от удара чем-то тяжелым. А крашеная доска имела не слишком эстетичный вид и ассоциировалась с сельскими домами. Поэтому из всех напольных покрытий по всем параметрам выигрывал паркет.

Легкость в стандартизации

Если в сталинские времена на пол клали художественный паркет со сложными узорами, то для "хрущевок" и более поздних "брежневок" уже использовали стандартизированный и максимально технологичный вариант. Паркет изготавливали из маленьких деревянных планок, их производство было поставлено на поток на деревообрабатывающих комбинатах. Такой формат позволял использовать не только высококачественную древесину и относительно легко монтировать паркетное покрытие в помещениях различной площади.

Следующим шагом стал щитовой паркет. На основу из ДСП или дешевой доски уже на заводе наклеивали паркетные плашки. Такие щиты размером, например, 50х50 см, укладывать было значительно быстрее и проще, чем каждую плашку отдельно. Это была технология массового производства, направленная на удешевление и ускорение строительства.

Идеологические причины: "Лучше, чем раньше"

Массовое строительство 50-60-х годов имело не только утилитарную, но и идеологическую цель: дать каждой советской семье, которая часто жила в бараках или коммуналках, отдельную квартиру. И эта квартира должна была символизировать новый, более высокий уровень жизни.

Паркет, в отличие от простого крашеного пола, воспринимался как атрибут "культурного" городского жилья. Это был шаг вперед, стандарт благоустройства. Пусть квартира маленькая, пусть потолки низкие, но в ней есть ванная, центральное отопление и "настоящий" паркетный пол.

Прагматизм и долговечность

Советская философия строительства базировалась также на принципах практичности – из имеющихся ресурсов старались выжимать максимум. А паркет, в отличие от линолеума или хрупкой плитки, достаточно легко было отреставрировать. Его циклевали (снимали верхний поврежденный слой лака и древесины) и покрывали лаком заново. Это можно было делать 5-7 раз, возвращая полу почти новый вид.

Только в 1980-е годы, когда СССР уже приближался к распаду, химическая промышленность страны развилась настолько, что стала производить достаточно линолеума. И хотя он имел довольно неэстетичный вид, им стали покрывать полы во многих квартирах, чтобы упростить уход за жильем.

