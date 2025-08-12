'Не опускаем руки, а работаем на победу': офис OBOZ.UA после российской атаки посетила особенная гостья из Нидерландов. Фото

Недавно редакцию OBOZ.UA посетила уважаемая гостья из Нидерландов – исполнительный директор ведущей нидерландской организации Free Press Unlimited Рут Кроненбург. Она прибыла через четыре с лишним месяца после российской массированной воздушной атаки на Киев, в результате которой серьезные повреждения получил офис OBOZ.UA в Голосеевском районе столицы.

Ее интересовала работа СМИ в Украине во время полномасштабной войны, а также последствия российского удара. Что она увидела и как коллектив OBOZ.UA, несмотря на вызовы, продолжает непрерывно работать, чтобы обеспечить читателей самыми свежими новостями и объективной информацией, читайте далее.

На информационном фронте: как работает OBOZ.UA во время войны

Исполнительный директор Free Press Unlimited Рут Кроненбург прибыла в Украину, чтобы увидеть, как работают украинские СМИ в разгар полномасштабной российской агрессии. Также госпожу Кроненбург интересовали последствия прилета 23 марта, во время которого офис нашего издания подвергся серьезным разрушениям.

Руководительница Free Press Unlimited расспрашивала, в каких условиях приходится работать коллективу OBOZ.UA, в частности, останавливается ли рабочий процесс во время блэкаутов и массированных воздушных атак россиян – и с удивлением услышала, что за время полномасштабной войны работа редакции налажена так, чтобы она не останавливалась ни на секунду. Ведь оперативная и объективная информация для каждого украинца сейчас приобрела особое значение.

"Мы работаем круглосуточно, за время войны сохранили всю команду – и это наше самое главное достижение. Подстроились под блэкауты, есть генератор. После прилета в конце марта наш офис действительно серьезно пострадал. Но с тех пор мы уже почти восстановили выбитые окна. Двери еще не заменили, поврежденным остается и помещение для генератора", – рассказала гостям главный редактор OBOZ.UA Леся Гасыч.

Кроме того, госпожа Кроненбург расспрашивала об особенностях редакционной работы во время войны: как выстраивается работа с Google, Facebook, часто ли подвергаемся банам и ограничениям.

На самом деле, это сотрудничество проходит не без проблем, ведь часто и Facebook, и Google, YouTube воспринимают новости о российско-украинской войне как чувствительный контент. Причем касается это даже новостей с захоронений украинских Героев. И с такой ситуацией сталкиваются практически все украинские медиа, что создает значительные трудности в работе.

На это исполнительный директор Free Press Unlimited отметила, что подобной политики эти сервисы придерживаются и на европейском рынке: наши коллеги в Европе страдают от похожих проблем.

Однако, несмотря на все трудности и проблемы, не складываем руки, а принимаем вызовы, подстраиваемся к обстоятельствам – обстрелов, отсутствия света, поисков дополнительных источников финансирования, ведь грантов OBOZ.UA никогда не получал. И мы, как и миллионы украинцев, продолжаем ежедневно работать на победу и помощь нашим защитникам на фронте, среди которых с первых дней полномасштабного вторжения воюют шестеро наших коллег.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта этого года наш офис получил серьезные повреждения в результате массированной вражеской атаки на Киев. В здании редакции взрывной волной выбило окна и двери, серьезные повреждения получила студия: там вспыхнул пожар.

В целом той ночью прилеты фиксировались в нескольких районах столицы. Горели многоэтажки. Погибли три человека, среди жертв – 5-летний ребенок и его отец. Еще по меньшей мере десять человек пострадали.

