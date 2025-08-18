Навсегда 49 лет: на фронте погиб Герой из Одесской области. Фото

Украина ежедневно теряет своих сыновей и дочерей на несправедливой войне. На днях печальная весть пришла в Одесскую область. Погиб военный Виталий Терзи. Ему навсегда 49 лет.

Об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация. Жизнь Героя оборвалась 8 августа 2025 года вблизи населенного пункта Новоданиловка Запорожской области в результате вражеской атаки FPV-дроном.

"Измаильский район в скорби... В боях за Украину погиб житель поселка Катлабуг Виталий Викторович Терзи (1976 года рождения), старший техник 10 стрелковой роты 4 батальона территориальной обороны", – говорится в сообщении.

Встреча военного "живым коридором" состоялась в субботу, 16 августа, в 09:45 в поселке Катлабуг. Измаильская районная государственная администрация выразила искренние соболезнования жене, детям, родным и близким погибшего Защитника.

"Склоняем головы перед его светлой памятью. Его подвиг навсегда будет жить в наших сердцах. Вечная память и слава Герою Украины!", – резюмировали печальное известие в администрации.

Что известно о военном

Виталий Терзи 25 февраля 2023 года был призван на военную службу, присягнув на верность украинскому народу. Он мужественно выполнял боевые задачи, проявив стойкость и преданность Родине.

Накануне стало известно о том, что на Запорожском направлении 12 августа от рук врага погиб военный Дмитрий Овсяник. Ему было всего 27 лет.

Ранее сообщалось, что 2 августа 2025 года вблизи населенного пункта Новополь Волновахского района Донецкой области во время эвакуации раненых с поля боя погиб военный из Пологовского района Запорожской области Владимир Бирюк.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречуха из Ивано-Франковской области, которого две недели считали пропавшим без вести. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в боях в Донецкой области.

