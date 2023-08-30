Настоящий богатырь: в Ровно в семье военного родился один из самых больших малышей Украины

В Ровно 30 августа в семье военного появился на свет один из самых крупных новорожденных во всей стране. Вес малыша составляет 6330 грамм, а рост – 65 сантиметров.

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Об этом сообщили на Facebook-странице роддома Ровенского городского совета. Мальчик родился путем кесарева сечения, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

"Сегодня утром в роддоме в семье нашего защитника путем кесарева сечения родился мальчик весом 6330 г и ростом 65 см. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. От имени всех сотрудников благодарны родителям, избравшим наше заведение для наблюдения за беременностью и родов", – сообщили в родильном.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье 16-летняя девушка родила третьего ребенка в скорой. Медикам в экстремальных условиях удалось сохранить жизнь матери и новорожденного ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2023 год порадовал бейби-бумом среди известных украинских блоггеров. Некоторые из них решились пополнить семью еще одним ребенком, а другие впервые испытали на себе радость отцовства.

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