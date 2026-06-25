Нашел растяжку под балконом: в Ивано-Франковске мужчина держал в руках гранату без чеки до прибытия полиции. Видео

В Ивано-Франковске местный житель обнаружил под своей дверью растяжку с боевой гранатой. Ему пришлось зажать ее и держать до прибытия правоохранителей, после чего патрульный полицейский сменил мужчину.

Видео дня

Затем вместе с напарником копы зафиксировали рычаг взрывателя. Взрыва удалось избежать. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Национальной полиции Украины.

Подробности инцидента в Ивано-Франковске

На видеоролике, записанном нагрудной камерой полицейского, видно, что мужчина сидел с гранатой на улице, ожидая прибытия экстренных служб.

Гражданин прижимал рычаг взрывателя, чтобы не допустить срабатывания боеприпаса. Кстати, он узнал правоохранителя, потому что тот накануне выписывал ему штраф.

"Она [граната] лежала вот так у меня под дверью, я ее схватил и вытащил из-под двери. Мне под балконом сделали растяжку – не знаю кто", – описал мужчина ситуацию.

Патрульный действовал четко и без паники. Он решил забрать гранату и зажать ее в собственных руках.

"Осознавая степень опасности, патрульный Владимир Петрив взял ситуацию под контроль: он осторожно перехватил гранату, а его напарник помог зафиксировать рычаг взрывателя. Место оградили до прибытия взрывотехников, людей отвели в сторону", – похвалил работу правоохранителя Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Боеприпас не сдетонировал. Благодаря профессиональным действиям полицейских удалось избежать трагических последствий и спасти жизнь.

Пресс-служба напомнила гражданским лицам, что к подозрительным предметам запрещено приближаться. О находке необходимо сообщать по номерам 101, 102 или 112.

Как писал OBOZ.UA, в ночь с 13 на 14 июня в городе Хуст на Закарпатье мужчина угрожал гранатой свей жене и детям. Стражи правопорядка приняли все необходимые меры безопасности, задержали злоумышленника и эвакуировали женщину и двух сыновей в возрасте 14 и 18 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!