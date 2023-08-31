Блог | Начните с себя. Я научился уважать полицейских
Полицейские.
Они разные, как и мы.
Несчетное количество раз в жизни у меня были с ними "разговоры" при исполнении ими своих обязанностей.
С 24 февраля 2022 года меня останавливали раз 20-30, не считая разговоров на блок постах, которых как у всех было сотни.
Я всегда опускал окно, ждал когда представятся и что спросят.
Просили открыть капот или багажник, ок, выходил и открывал.
На мой всегда вопрос "Причина остановки?", всегда был ответ, иногда смешной, например пяток раз им просто хотелось понюхать не выпивши ли я, или про какой-то план перехват, или угон похожей машины.
Я всегда предупреждал, что я точно завтра уточню у их руководства был ли в этом месте дороги план перехват или угон.-:))
Пяток раз при нарушении скоростного режима на трассе, было , не явно, но возможно попытка, чтобы я рассчитался на месте.
Я всегда, твёрдо говорил выписывайте штраф, злился, когда его выписывали по 20 минут, но терпел.
Я нарушил, они на работе, нефиг быковать и умничать.
Так было не всегда, но я научился полицейских уважать.
Это правильно.
Это Закон.
Они охраняют нас.
Они разные, ещё раз.
Плохих там тоже хватает, и взяточнков, и хамов.
Пяток раз за эти полтора года, там где были на мой взгляд хамы или перегибы,
я фоткал их значок и не ленился написать жалобу руководителю.
Всегда были звонки уточнения руководителей.
И почти всегда извинения.
Просто начните с себя.