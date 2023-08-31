Полицейские.

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Они разные, как и мы.

Несчетное количество раз в жизни у меня были с ними "разговоры" при исполнении ими своих обязанностей.

С 24 февраля 2022 года меня останавливали раз 20-30, не считая разговоров на блок постах, которых как у всех было сотни.

Я всегда опускал окно, ждал когда представятся и что спросят.

Просили открыть капот или багажник, ок, выходил и открывал.

На мой всегда вопрос "Причина остановки?", всегда был ответ, иногда смешной, например пяток раз им просто хотелось понюхать не выпивши ли я, или про какой-то план перехват, или угон похожей машины.

Я всегда предупреждал, что я точно завтра уточню у их руководства был ли в этом месте дороги план перехват или угон.-:))

Пяток раз при нарушении скоростного режима на трассе, было , не явно, но возможно попытка, чтобы я рассчитался на месте.

Я всегда, твёрдо говорил выписывайте штраф, злился, когда его выписывали по 20 минут, но терпел.

Я нарушил, они на работе, нефиг быковать и умничать.

Так было не всегда, но я научился полицейских уважать.

Это правильно.

Это Закон.

Они охраняют нас.

Они разные, ещё раз.

Плохих там тоже хватает, и взяточнков, и хамов.

Пяток раз за эти полтора года, там где были на мой взгляд хамы или перегибы,

я фоткал их значок и не ленился написать жалобу руководителю.

Всегда были звонки уточнения руководителей.

И почти всегда извинения.

Просто начните с себя.