На Житомирщине микроавтобус столкнулся с легковушкой и перевернулся: травмированы девять пассажиров. Фото

На житомирской части трассы Киев-Чоп 22 августа произошло столкновение автомобиля с микроавтобусом. В результате этого ДТП пострадали девять жителей Киевщины, причем четверо из них – дети.

Видео дня

Об этом сообщила полиция Житомирской области. Правоохранители уточнили, что авария произошла около 10:50 вблизи поселка Повчинного Звягельского района.

По информации Нацполиции, вблизи Повчинного произошло столкновение автомобиля Volvo, за рулем которого находилась 42-летняя жительница столицы, и микроавтобуса Peugeot под управлением 49-летнего жителя Киевской области. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся.

Из-за аварии травмы получили только пассажиры микроавтобуса – это девять жителей Киевщины. В частности, пострадали двое детей в возрасте 10 и 13 лет, две 16-летние девочки и пятеро женщин в возрасте 32, 39, 48, 53 и 78 лет.

Одна 16-летняя девочка и 53-летняя женщина были госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Остальные пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение для обследования и оказания помощи, добавили правоохранители.

Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств аварии.

Правоохранители также призвали водителей "всегда убеждаться в безопасности действий на дороге и не совершать рискованных маневров, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия".

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. На нарушителя составили сразу три административных материала.

А в селе Немир на Волыни 11-летний мальчик наехал автомобилем на двухлетнюю сестру. От травм, несовместимых с жизнью, девочка погибла на месте.

