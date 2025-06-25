На Закарпатье произошел обвал моста: ребенка, которому нужна помощь, на руках перенесли через реку. Фото

На Закарпатье, на автомобильной дороге государственного значения Т-07-10 Ужок – Нижние Ворота произошла авария. Между населенными пунктами Подполозье и Ждениево обвалилась металлическая конструкция моста, который власти ранее признавали исправным.

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Об этом сообщило Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что 2-летнего ребенка, который нуждался в срочной госпитализации, спасателям пришлось переносить через реку на руках.

Речь об однопролетном металлическом мосте через реку Жденовка, построенном в 1962 году. Его длина – 34 метра.

"Последний осмотр моста был проведен весной этого года. Состояние его определено как удовлетворительное, видимых повреждений и аварийных участков не было обнаружено", – сообщили в Агентстве по восстановлению и развитию, и добавили, что теперь будет следствие, которое установит всех причастных лиц.

В Агентстве восстановления также отметили, что на месте происшествия уже работает тяжелая техника, проводятся работы по устройству временной переправы через реку Жденивка. На данный момент в поселок Ждениево и села Збины, Щербовец, Пашковцы, Буковель, Перекрестный, Кичерный и Розтока транспорт может двигаться через село Ужок.

"Спасатели помогли 2-летнему мальчику, которому из-за внезапного ухудшения здоровья понадобилась срочная госпитализация. Медики довезли ребенка до обрыва дороги, а чрезвычайники на руках перенесли малыша через реку к другому автомобилю "скорой". Сейчас ребенок и его мать в больнице", – в свою очередь рассказали в ГСЧС.

Сейчас спасатели установили рядом с обвалившимся мостом пункт жизнеобеспечения и осуществляют ночное освещение места аварии.

"Также оказываем помощь жителям в случае необходимости", – добавили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники ГСЧС спасли кота в доме, который подвергся разрушениям в результате ночной террористической атаки РФ. Животное десять часов находилось под завалами без воды, пищи и возможности пошевелиться. Но теперь четвероногий находится в безопасности, под присмотром ветеринаров.

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