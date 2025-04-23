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На Закарпатье планируют открыть инновационное образовательное учреждение: в чем его уникальность

Мария Шевчук
Новости. Общество
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На Закарпатье планируют открыть инновационное образовательное учреждение: в чем его уникальность

В Ужгородском районе Закарпатской области стартует один из самых амбициозных образовательных проектов независимой Украины – школа нового типа, которая изменит подход к образованию в регионе и станет символом восстановления страны через инновации, интеграцию релокированных громад и развитие человеческого капитала.

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Уникальность проекта состоит в органической интеграции трех измерений: передовой образовательной модели, инновационных технологий и революционной архитектуры. В фокусе – создание современной образовательной экосистемы с инновационными подходами и инфраструктурой: просторы для VR/AR-опыта, Startup Hub, экологические лаборатории, менторская поддержка. Особое внимание будет уделено сочетанию украинской программы и международных стандартов Cambridge International Education, что позволит выпускникам получать международно признанные дипломы.

На Закарпатье планируют открыть инновационное образовательное учреждение: в чем его уникальность

Инициатором проекта выступила ООО "Управляющая компания индустриального парка "Френдли Виндтехнолоджи", после полномасштабного вторжения релокировавшая свое производство из Краматорска на Закарпатье. Компания не ограничилась переносом производственных мощностей – она взяла на себя миссию по созданию полноценной экосистемы, центральной частью которой станет инновационная школа. Социально ответственная деятельность компании направлена на развитие и процветание общества, обеспечивая равный доступ к возможностям во всех сферах – от работы до отдыха. Новое образовательное заведение откроет свои двери как для местных жителей, так и для детей из любого уголка Украины.

"Мы видим этот проект как стратегическую инвестицию в будущее Украины. Наша задача – создать не просто школу, а платформу для взлета талантов, где будут расти лидеры, способные трансформировать страну. Мы убеждены, что настоящее восстановление начинается с образования, – именно поэтому инвестируем в уникальное образовательное пространство, которое станет магнитом для талантливых детей и педагогов со всей страны. Мы уже заключили меморандум с Закарпатской ОВА о сотрудничестве в развитии образования в регионе и благодарны за общее видение и поддержку государством наших инициатив. Ведь качественное образование должно становиться основой устойчивого развития региона уже сегодня", – рассказывает Сергей Смирнов, генеральный директор ООО "Управляющая компания индустриального парка "Френдли Виндтехнолоджи".

Проект реализуется в партнерстве с девелоперской компанией Ino. The Developer, консультирующей по вопросам общей концепции и развития территории, архитектурным бюро Archimatika, разрабатывающим концепцию пространства, и Еленой Кухаревской.

"Мы начали с вопроса: "Какая школа действительно нуждается в Закарпатье?" – и провели основательное исследование, опросив сотни родителей и проанализировав существующие заведения. Это позволило нам сформировать четкие ценности и принципы будущей школы. Лучшие мировые архитектурные решения мы адаптировали под украинский контекст – не копируя, а переосмысливая их для наших детей. В частности, в нашей школе архитектура станет полноценным элементом обучения: просторные классы с естественным светом стимулируют концентрацию, многофункциональные зоны развивают взаимодействие, а каждый элемент дизайна пробуждает любознательность. Украинцы заслуживают высочайших стандартов качества. И именно такие проекты сейчас формируют новую Украину – страну, строящую свое будущее даже в самые сложные времена", – рассказывает Валентина Кравченко, CEO Ino The Developer.

Школа станет не только образовательным центром, но и точкой притяжения для всего региона. В перспективе она будет интегрировать партнерства с местными предприятиями, предлагать учащимся возможности для стажировки, а громаде – новые ресурсы для развития.

"Мы строим школу нового типа, где традиционные уроки заменяются междисциплинарными проектами, а оценки – глубинной обратной связью и реальными достижениями. Наша модель органично сочетает украинскую образовательную основу со стандартами Cambridge International, открывая выпускникам путь в лучшие университеты мира. Но самое главное – мы создаем среду, в которой большинство учебного времени дети работают над реальными вызовами: от инженерных решений до социальных инициатив. Это не футуристическое видение, а конкретная образовательная модель, которая дает детям все необходимые инструменты, чтобы возглавить глобальные изменения и одновременно сохранить свою идентичность, ценности и нести Украину в сердце", – говорит Елена Кухаревская.

Проект находится на этапе концептуальной разработки, а его полномасштабная презентация с детальным раскрытием образовательной модели, архитектурных решений и технологических инноваций запланирована на вторую половину 2025 года. Ожидается, что эта инициатива станет не только ответом на текущие образовательные вызовы, но и моделью развития образовательной инфраструктуры в других регионах Украины.