На Закарпатье планируют открыть инновационное образовательное учреждение: в чем его уникальность

В Ужгородском районе Закарпатской области стартует один из самых амбициозных образовательных проектов независимой Украины – школа нового типа, которая изменит подход к образованию в регионе и станет символом восстановления страны через инновации, интеграцию релокированных громад и развитие человеческого капитала.

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Уникальность проекта состоит в органической интеграции трех измерений: передовой образовательной модели, инновационных технологий и революционной архитектуры. В фокусе – создание современной образовательной экосистемы с инновационными подходами и инфраструктурой: просторы для VR/AR-опыта, Startup Hub, экологические лаборатории, менторская поддержка. Особое внимание будет уделено сочетанию украинской программы и международных стандартов Cambridge International Education, что позволит выпускникам получать международно признанные дипломы.

Инициатором проекта выступила ООО "Управляющая компания индустриального парка "Френдли Виндтехнолоджи", после полномасштабного вторжения релокировавшая свое производство из Краматорска на Закарпатье. Компания не ограничилась переносом производственных мощностей – она взяла на себя миссию по созданию полноценной экосистемы, центральной частью которой станет инновационная школа. Социально ответственная деятельность компании направлена на развитие и процветание общества, обеспечивая равный доступ к возможностям во всех сферах – от работы до отдыха. Новое образовательное заведение откроет свои двери как для местных жителей, так и для детей из любого уголка Украины.

"Мы видим этот проект как стратегическую инвестицию в будущее Украины. Наша задача – создать не просто школу, а платформу для взлета талантов, где будут расти лидеры, способные трансформировать страну. Мы убеждены, что настоящее восстановление начинается с образования, – именно поэтому инвестируем в уникальное образовательное пространство, которое станет магнитом для талантливых детей и педагогов со всей страны. Мы уже заключили меморандум с Закарпатской ОВА о сотрудничестве в развитии образования в регионе и благодарны за общее видение и поддержку государством наших инициатив. Ведь качественное образование должно становиться основой устойчивого развития региона уже сегодня", – рассказывает Сергей Смирнов, генеральный директор ООО "Управляющая компания индустриального парка "Френдли Виндтехнолоджи".

Проект реализуется в партнерстве с девелоперской компанией Ino. The Developer, консультирующей по вопросам общей концепции и развития территории, архитектурным бюро Archimatika, разрабатывающим концепцию пространства, и Еленой Кухаревской.

"Мы начали с вопроса: "Какая школа действительно нуждается в Закарпатье?" – и провели основательное исследование, опросив сотни родителей и проанализировав существующие заведения. Это позволило нам сформировать четкие ценности и принципы будущей школы. Лучшие мировые архитектурные решения мы адаптировали под украинский контекст – не копируя, а переосмысливая их для наших детей. В частности, в нашей школе архитектура станет полноценным элементом обучения: просторные классы с естественным светом стимулируют концентрацию, многофункциональные зоны развивают взаимодействие, а каждый элемент дизайна пробуждает любознательность. Украинцы заслуживают высочайших стандартов качества. И именно такие проекты сейчас формируют новую Украину – страну, строящую свое будущее даже в самые сложные времена", – рассказывает Валентина Кравченко, CEO Ino The Developer.

Школа станет не только образовательным центром, но и точкой притяжения для всего региона. В перспективе она будет интегрировать партнерства с местными предприятиями, предлагать учащимся возможности для стажировки, а громаде – новые ресурсы для развития.

"Мы строим школу нового типа, где традиционные уроки заменяются междисциплинарными проектами, а оценки – глубинной обратной связью и реальными достижениями. Наша модель органично сочетает украинскую образовательную основу со стандартами Cambridge International, открывая выпускникам путь в лучшие университеты мира. Но самое главное – мы создаем среду, в которой большинство учебного времени дети работают над реальными вызовами: от инженерных решений до социальных инициатив. Это не футуристическое видение, а конкретная образовательная модель, которая дает детям все необходимые инструменты, чтобы возглавить глобальные изменения и одновременно сохранить свою идентичность, ценности и нести Украину в сердце", – говорит Елена Кухаревская.

Проект находится на этапе концептуальной разработки, а его полномасштабная презентация с детальным раскрытием образовательной модели, архитектурных решений и технологических инноваций запланирована на вторую половину 2025 года. Ожидается, что эта инициатива станет не только ответом на текущие образовательные вызовы, но и моделью развития образовательной инфраструктуры в других регионах Украины.