Российские захватчики на временно оккупированной части Луганской области создали для мирного населения гуманитарную катастрофу. Местные жители сталкиваются с отсутствием обычных коммунальных услуг и вынуждены неделями жить без отопления и водоснабжения.

Видео дня

При этом любая попытка облегчить собственный быт объявляется "нарушением". Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Гуманитарная катастрофа

Во многих многоэтажках единственным источником жидкости стала система отопления. Люди сливают воду из батарей, чтобы приготовить еду, помыть посуду, убрать в квартирах, где сырость и холод уже превратили стены в питомники.На этом фоне оккупанты запустили новый абсурд – штрафы за слив воды из батарей.

По информации Центра национального сопротивления, жители делают это не от "бессознательности", а потому что иначе прогреть квартиры и спустить воздух невозможно: во многих домах давление в сетях упало до критического уровня, трубы прорывает, а батареи остаются ледяными даже в холодные дни.

"Это попытка скрыть катастрофу. Водопроводы развалены, теплосети – в предаварийном состоянии, автономное отопление запрещено, а централизованное фактически не работает. Люди остались без воды, без тепла и без права на минимальную выживаемость", – заявили в ЦНС.

По данным национального сопротивления, в части районов руководство "администраций" получило негласное указание любой ценой снизить статистику аварий в теплосетях. Из-за этого ремонтники отказываются выезжать на вызовы без согласования сверху, а затопленные стояки или холодные батареи просто не вносятся в отчеты. Вместо этого штрафы за "самовольный ливень теплоносителя"" позволяют переложить вину на жителей и скрыть масштабы коллапса.

Напомним, захватчики принудительно мобилизовали первых резервистов на временно оккупированной территории Луганской области. Как всегда, военное руководство захватчиков обещало готовить этих людей исключительно к охране инфраструктурных объектов. Однако их сразу направили в учебные центры.

Как сообщал OBOZ.UA, под конец года в России провели законодательную подготовку, которая значительно развязала руки властям в вопросах набора человеческого ресурса в течение 2026-го. Фактически узаконен гибридный вариант всеобщей мобилизации, которую российский диктатор Путин боится объявлять открыто уже несколько лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!