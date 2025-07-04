На Львовщине мужчина сливал в Viber данные о местонахождении работников ТЦК и поплатился: какое решение принял суд

Во Львовской области привлекли к ответственности мужчину, который систематически публиковал в Viber-чатах информацию о местонахождении представителей территориальных центров комплектования (ТЦК и СП), а также полиции. Его действия квалифицировали как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

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Решение вынес суд в Жолкве в отношении жителя поселка Куликов. Приговор 1 июля был опубликован в Едином государственном реестре.

По данным следствия, мужчина, будучи администратором двух закрытых каналов в Viber, неоднократно публиковал сообщения о пребывании работников ТЦК в населенных пунктах Львовщины. В частности, писал о раздаче повесток в Дублянах и Великих Грибовичах. Сообщения в мессенджере содержали точную информацию о времени и месте пребывания сотрудников ТЦК и правоохранителей, и это позволяло военнообязанным гражданам избегать вручения повесток в общественных местах.

В ходе расследования было установлено, что такая деятельность продолжалась с сентября 2024 года по март 2025-го. Для распространения информации фигурант использовал личный мобильный телефон и сим-карту украинского оператора.

Прокуратура обвинила мужчину в умышленном препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях действия в государстве особого периода. На подготовительном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

В итоге Жолковский суд назначил мужчине пять лет лишения свободы, однако на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины освободил его от отбывания наказания, заменив заключение испытательным сроком на один год.

Отмечается, что в течение этого времени осужденный обязан сообщать о смене места жительства или работы, появляться в орган пробации и соблюдать другие условия, предусмотренные законом. Если он нарушит условия испытательного срока, прокурор имеет право инициировать отмену приговора и возобновление наказания в виде реального лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе судили мужчину, который совершил нападение на военного ТЦК и СП. Его приговорили к двум годам лишения свободы, но заменили реальный срок заключения двумя годами условного.

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