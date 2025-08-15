На Львовщине 15-летняя девушка погибла в ДТП через две недели после смерти мамы: за рулем авто сидел несовершеннолетний без прав

Смертельная авария произошла во Львовской области 13 августа. 17-летний подросток, который был за рулем Mercedes-Benz, не справился с управлением, столкнулся с Seat Altea XL на трассе Жидачев – Ходоров неподалеку от села Ивановцы. В результате аварии погибли пассажиры Mercedes – 15-летняя девушка и 20-летний парень. Еще трое пассажиров попали в больницу. 17-летнего водителя, который не получил травм, задержали.

Из пятерых пассажиров двое погибли

Смертельная авария произошла 13 августа вечером неподалеку от села Ивановцы Стрыйского района. Как сообщают в Львовской областной прокуратуре, авария произошла с участием несовершеннолетнего водителя без документов на право управления автомобилем.

По данным следствия, 17-летний подросток из Жидачева во время обгона двух попутных автомобилей, возвращаясь на свою полосу движения, не справился с управлением. В результате Mercedes, за рулем которого он находился, на скорости въехал в отбойник. После этого автомобиль стал неуправляемым и столкнулся Seat Altea XL, которая ехала впереди.

В результате погибла 15-летняя девушка и 20-летний парень. Пассажиры Mercedes – 15-летний и двое 17-летних ребят, получили травмы и попали в больницу.

Несовершеннолетнего водителя, который не получил никаких травм, задержали, ему предъявили подозрение по ч. 3 ст. 286 УК Украины: нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек и причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Решается вопрос о мере пресечения.

Майя закончила лицей и поступила в колледж

В пятницу, 15 августа в Жидачеве, откуда родом все, кто находился в Mercedes, прощаются с 15-летней Майей Размадзе. Именно она погибла в том автомобиле.

Как рассказали OBOZ.UA в лицее №2, который в этом году закончила Майя, буквально две недели назад умерла ее мама Анжела. Женщине было всего 37 лет, причина смерти – аневризма. Женщина воспитывала двух дочерей, кроме Майи в семье еще растет 14-летняя Таня.

"Девочки были погодками, мама сама их воспитывала. Делала для них все, что могла. Майя была очень светлой, талантливой девочкой. Хорошо училась, занималась вокалом, народными танцами", – рассказывает OBOZ.UA знакомая семьи.

В лицее также отзываются о Майе очень тепло. Говорят, что она была талантливой, красиво пела, была очень артистичной. Девочка в этом году закончила 9-й класс и поступила в колледж во Львове.

"Она торопилась стать взрослой, особенно после смерти мамы. Хотела пойти по маминым стопам", – добавляют в учебном заведении.

Младшая сестра погибшей Таня в этом году уже перешла в 9-й класс. Сейчас решается вопрос с кем будет жить девочка. У них есть отец, который также заботился о дочерях. Судя по его страничке в Facebook, он вместе с дочками путешествовал.

Также отец девочек воевал, но был ранен. Сейчас он проходит службу в ТЦК.

Возвращались с озера

Известно, что компания молодых людей возвращалась домой с озера Заречное, где они играли в пляжный футбол.

20-летний погибший парень закончил школе №1 в Жидачеве и уже учился во Львовской политехнике.

Один из пострадавших в аварии Андрей Кондаков сейчас находится в больнице. Родственники и друзья сбирают на его лечение средства. Сначала сообщалось, что его состояние тяжелое, потом мама написала, что он пришел в себя, сейчас состояние парня средней тяжести, но ему еще предстоит операция.

"Он помнит все, как сели в машину, как тормозили потому что на них ехала какая-то красная машина, как их крутило по всей дороге. Он говорит, что они тормозили, но их это не спасло", – написала его мама.

Во время аварии Mercedes наехал на отбойник. На фото видно, что металлическая направляющая буквально прошила авто со стороны пассажирской двери.

Некоторые в соцсетях обвиняют в ДТП как раз металлический отбойник, считают, что если бы не он, то машина могла выехать на обочину. Однако окончательные выводы сделает следствие.