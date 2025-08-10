На фронте нет выходных: Порошенко показал, как 'Эдельвейсы' уничтожают оккупантов

Пятый президент Петр Порошенко регулярно привозит в бригаду, в составе которой воюет Степан Барна, необходимое снаряжение и FPV-дроны. "Эдельвейсы" этими дронами эффективно уменьшают количество оккупантов, их укреплений и техники.

Видео дня

Порошенко распространил в соцсетях видео с фронта, которое передали военные 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

"Воскресное утро. Над Украиной восходит солнце. Все затаили дыхание в ожидании новостей с дипломатических полей. Но на фронте неизменно очень горячо и борьба продолжается ежесекундно", – написал Порошенко.

"Побратимы нашего Степана Барны из 10-й Горно-штурмовой не знают выходных. Сегодня они снова в небе — отрабатывают переданными нами ранее FPV-дронами по оккупантам. Они уничтожают тех, кто пришел забрать у нас эти мирные утра и вечера, забрать наше право на дом, на Украину, на жизнь", – пишет пятый Президент.

"Потому что лучший наш дипломат — ВСУ. И чем сильнее ребята на фронте, тем сильнее наши переговорные позиции. Поэтому продолжим усиливать наши подразделения всей возможной современной техникой, как и годы до того. Чтобы дети просыпались не от взрывов, а от пения птиц. Продолжаем работать!", – пишет Петр Порошенко.