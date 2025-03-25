На Днепропетровщине 23-летняя женщина родила четвертого ребенка в карете скорой

В Днепропетровской области 23-летняя женщина с четвертой беременностью родила прямо в авто скорой помощи. Мальчик родился здоровым и доношенным, мать с сыном госпитализировали в роддом в городе Каменское (бывший Днепродзержинск).

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Об этом рассказала заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Буданцева. По ее словам, вызов медикам поступил в воскресенье, 23 марта, около десяти вечера.

"Очередные роды в условиях санитарного автомобиля. Вчера в 22:00 в Центральную областную диспетчерскую из Верхнеднепровского района поступил вызов к женщине 23-х лет", – написала врач в Facebook.

Пациентку беспокоили боли в животе при четвертой беременности на сроке 39 недель.

По вызову выехала бригада Верхнеднепровской подстанции Каменской станции областного центра ЭМД и МК.

В составе бригады были парамедики Игорь Зозуля, Анастасия Стеценко и экстренный медицинский техник Николай Рупа.

Приехав на вызов, скорая взяла женщину для транспортировки, но по дороге у нее начались стремительные роды и на свет родился живой, здоровый, доношенный мальчик.

Выполнен первичный туалет новорожденного, обработана пуповина.

Мать и ребенка госпитализировали в 9-й роддом города Каменское.

"Здоровье им и Мира. Бригаде благодарность за работу", – написала Лариса Буданцева.

Как известно, в среднем беременность длится около 40 недель. Преждевременными считаются роды на сроке до 37 недель.

Парамедик – медицинский работник, оказывающий экстренную медицинскую помощь при неотложных состояниях на догоспитальном этапе.

В Украине это человек, который учился в медицинском вузе не менее трех лет со специализацией по оказанию помощи в системе экстренной помощи. Эта профессия была внедрена в 2017 году в ходе медицинской реформы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгород-Днестровском районе Одесчины бригада скорой приняла роды по дороге в больницу. У 25-летней женщины начались стремительные роды в санитарном автомобиле.

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